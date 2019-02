© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Comune di Montopoli di Sabina, con il fine di dare impulso all’arte e alla lettura, promuove il settimo concorso di poesia “Libera i tuoi versi…poetando a Montopoli”. Il premio, aperto a tutti senza limiti di età, è a tema libero per la categoria adulti mentre per la categoria ragazzi il tema è “Il mio sogno nel cassetto”.Gli autori che intendono partecipare al Concorso devono far pervenire le proprie poesie ed il modulo di iscrizione, improrogabilmente entro il 7 aprile 2019, tramite mail all’indirizzo valentina.alfei@comune.montopolidisabina.ri.it iLa cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 5 maggio 2019 alle 15 alla biblioteca comunale Angelo Vassallo di Montopoli di Sabina.«Anche quest’anno la selezione delle poesie candidate sarà effettuata da una giuria composta da poeti, scrittori ed esperti provenienti dal mondo dell’editoria – dichiara il ViceSindaco Valentina Alfei, ideatrice ed organizzatrice del concorso – c’è tanto interesse intorno al nostro concorso, tante condivisioni e likes sui social. Anche lo scorso anno abbiamo superato le 200 poesie, abbiamo ospitato poeti provenienti da tutta Italia. Mi fa piacere pensare che in un salotto di Torino o di Brindisi si parli di Montopoli, del suo concorso e dei suoi poeti».La partecipazione al Premio è gratuita.