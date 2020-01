© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il campionato di Terza categoria è fermo per due giornate (riprenderà sabato 8 e domenica 9 febbraio) e la Usd Montopoli ne approfitta per trasformare questo fine settimana in un’iniziativa di sport e di solidarietà. La società presieduta da Valerio Giannini ha organizzato infatti un doppio appuntamento che coinvolgerà sia la squadra di calcio che i collaboratori, i tifosi e tutta la popolazione della zona che vorrà prenderne parte.Si inizierà sabato pomeriggio 25 gennaio al campo comunale “Valletonda” di Poggio Mirteto dove alle ore 15 si disputerà una partita amichevole tra la Usd Montopoli e la squadra Juniores del Poggio Mirteto Calcio. La seconda parte del programma si svolgerà domenica 26 in collaborazione con la sede comunale Avis – Associazione Volontari Italiani del Sangue di Montopoli presieduta da Massimo Talvacchia e dalle ore 8 alle 12 ci si potrà recare presso il punto di raccolta di Ponte Sfondato in via Ternana n.67 per i prelievi.«La Usd Montopoli – dice il presidente Giannini - vuole sensibilizzare ed invitare tutti i propri sostenitori alla donazione del sangue contribuendo ad un’iniziativa di solidarietà sociale alla quale attribuiamo grande importanza. Per noi il calcio e lo sport rappresentano anche questo ed abbiamo accettato di aiutare l’Avis Comunale di Montopoli con quest’opera di sensibilizzazione. Un valore aggiunto che riteniamo importante, così come la nostra disponibilità a favore di tutte le iniziative organizzate in paese e nel territorio dalle diverse associazioni».