Donare sangue, domani la raccolta dell'Avis presso la Asl di Frosinone

Raccolta di sangue e plasma domani, domenica 24 marzo, da parte dell'Avis comunale di Frosinone. L'appuntamento è dalle 8,30 alle 12 presso il centro trasfusionale della Asl, nella palazzina Q del complesso di via Fabi.

Per donare occorre avere tra 18 e 60 anni, pesare oltre 50 chilogrammi e avere uno stile di vita equilibrato. Chi intende farlo, deve presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria. L'Avis di Frosinone, fra l'altro, fornisce informazioni immediate on line, via mail e attraverso i canali social per donare sangue e plasma.

Sul perché donare è la stessa associazione a ricordare che: «Tengo sotto controllo la mia salute. Il sangue donato viene sempre analizzato ed il donatore riceve puntualmente e gratuitamente il risultato di tali analisi.

Contribuisco a salvare vite umane. Il tuo gesto semplice contribuisce a salvare la vita agli altri meno fortunati che hanno problemi di salute.

Aiuto a garantire l'autosufficienza.

La donazione periodica del sangue garantisce la sufficienza della scorta di sangue per coprire la necessità giornaliera.

E' un mio dovere civile e morale. Donare il sangue è un gesto di solidarietà, di civiltà e un dovere sociale alla quale ogni persona sana non dovrebbe sottrarsi mai».