Montebuono, avviata la raccolta di aiuti per l'Ucraina

RIETI - È la casa comunale, a Montebuono, ad aprire le porte per la raccolta di solidarietà a favore dei profughi della guerra in Ucraina. Abbigliamento per bambini e adulti, generi alimentari a lunga conservazione, candele, torce, batterie, radio fm, vecchi telefoni con caricabatteria, sacchi a pelo, coperte termiche, biancheria da letto, ma ora soprattutto farmaci e medicinali per la popolazione e per i soldati che combattono per la resistenza come antidolorifici, antifebbrili, disinfettanti, siringhe, guanti, bende, cerotti, salviette monouso, kit base di prontosoccorso, paracetamoko, melodica e ciprofloxacina.

Tutti coloro che vogliano contribuire possono farlo durante l'orario di apertura degli uffici, dalle 9 alle 12.