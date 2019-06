© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI _ Finisce tra le prime 20 in Italia il sogno della bellezza Sabina, Diana Giometti che nella finalissima di Gallipoli dove si assegnava la fascia di Miss Mondo Italia 2019, dopo essersi aggiudicata la fascia di Miss Sport è entrata nella top 20 della kermesse vinta poi da Adele Sammartino di Pompei.IL PERCORSONel lungo percorso che ha portato Diana, la ventiduenne di Torrita Tiberina, studentessa prima a Passo Corese e oggi universitaria, giocatrice professionista di pallavolo oggi ad Olbia dopo aver iniziato a Poggio Mirteto, alle finalissima di Gallipoli, c’è stata la vittoria delle semifinali regionali a Poggio Mirteto e delle finali a Roccantica. Arrivata in Salento diana Giometti ha prima superato la selezione tra 150 miss e poi si è piazzata tra le prime 20. Un ottimo risultato come commentato dagli esclusivisti del concorso per il Lazio, lo stilista Erasmo Fiorentino e il coreografo Maurizio serafini di Poggio Mirteto i quali tornano dal Salento con la soddisfazione di Diana e di un’altra ragazza passata sempre per le selezioni del Lazio, Lorenza Di Cesare che è salita sul podio classificandosi terza assoluta nonché vincitrice della fascia Miss Vitality’s.LA KERMESSECalato il sipario su questa edizione di Miss mondo Italia 2019 con la vincitrice Adele Sammartino che a dicembre andrà in Thailandia a rappresentare l’Italia nella finale mondiale del Concorso, già si pensa all’edizione 2020 con i casting conoscitivi già pronti (info sulla pagina face book della kermesse).