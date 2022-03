Al via il corso Fip per istruttori di minibasket, 27 gli iscritti

RIETI - Ha preso il via nella giornata di lunedì 21 marzo il Corso Fip per istruttori di Minibasket che si svolgerà a Rieti con incontri periodici calendarizzati nei mesi di marzo ed aprile 2022.

Il corso, che rappresenta una vera e propria ripartenza dopo un periodo di fermo di diversi anni delle attività di formazione, è stato fortemente voluto dal responsabile provinciale Fip del settore Minkbasket e scuola Stefano Cicchetti, il quale, grazie al prezioso supporto del Presidente del Comitato Regionale FIP Lazio Stefano Persichelli, è riuscito ad organizzare questa importante iniziativa.

Parteciperanno al corso ben ventisei istruttori provenienti da tutte le società di Rieti e del territorio provinciale. Un dato importante che rappresenta l’ennesima testimonianza della grande passione che il nostro territorio nutre per questo sport e della grande voglia che molti dei nostri tecnici hanno di impegnarsi nelle attività sportive dedicate al settore giovanile e scolastico.

Tra i relatori del corso, tutti individuati tra i membri dello staff nazionale del settore giovanile, spicca la presenza di Maurizio Cremonini, responsabile tecnico nazionale del settore Minibasket e autentica eccellenza nel panorama nazionale, che con la sua prestigiosa presenza renderà ulteriormente significativa l’attività di formazione.

«Sin dal mio insediamento - afferma Stefano Cicchetti - ho cercato di portare avanti attività inclusive che mettessero al centro la valorizzazione del movimento cestistico del nostro territorio che, da questo punto di vista, non ha nulla da invidiare alle altre piazze importanti della penisola. Ringrazio il presidente Persichelli che sta credendo in me e nel mio operato e sono davvero felice del fatto che tutte le realtà della nostra provincia abbiano aderito all’iniziativa, a testimonianza del fatto che il nostro movimento è vivo e, nonostante il periodo di pandemia che stiamo ancora vivendo, vuole andare avanti con slancio ed entusiasmo».

«Questa grande partecipazione mi fa ben sperare - prosegue Cicchetti - anche relativamente alle ulteriori iniziative che stiamo progettando e che vogliamo mettere in campo. Questo corso rappresenta una grande opportunità per formare nuovi istruttori in grado di garantire il ricambio generazionale ed il prosieguo dell’attività sportiva giovanile, ambito nel quale la formazione e la competenza tecnica rappresentano elementi particolarmente preziosi».

Questi i nomi dei tecnici iscritti al corso: Gianluca Mastroiaco, Roberto Feliciangeli, Alessandra Rinaldi, Francesco Vergij, Antonio Reginaldi, Martin Moran Godoy, Mateus G. Pontes, Lorenzo Fornara, Elisa Ghielmi, Bruno Marignetti, Alessia Brucchietti, Mateo Sorzona, Giuliano Roversi, Matteo Dionisi, Andrea Ficorilli, Elena Paolucci, Luciano Bisceglia, Marco Cattani, Federico Fusacchia, Giovanni D’Angeli, Gianmarco Emiliani, Tristan Valentini, Michela Egwoh, Valentina Barbieri, Valentina Sestito, Alessandro Fazi, Luigi Rivoltella.