Rieti, forte temporale con strade allagate

RIETI - Un autentico nubifragio quello che si è abbattutto sulla città con danni da acqua e allagamenti di cantine e scantinati. Il sottopasso ferroviario in prossimità della Questura è di nuovo sommerso e interdetto al traffico veicolare mentre in via Molino della Salce strada chiusa per un vastissimo allagemento di oltre 30 centimetri che sta letteralmente tenendo in ostaggio clienti e avventori del centro commerciale Futura. L'acqua ha invaso la sede stradale a partire dall'incrocio con via Liberato di Benedetto e i carabinieri hanno interdetta la viabilità veicolare lungo il tratto a partire da via Molino della Salce. Il piazzale del centro commerciale è al momento interamente allagato. Danni da acqua si sono registrati un po' ovunque e i vigili del fuoco e forze dell'ordine sono al lavoro per l'accertamento dei danni anche a causa dell'intensa attività elettrica con la caduta di numerosi fulmini e lampi.