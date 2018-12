Selci,

Atletico Cantalice

RIETI - In Seconda categoria rush finale per i trasfertimenti che si chiudono domani, venerdì 14 dicembre. Tante le formazioni che si sono date da fare, sia in ottica entrata che in uscita, per poter proseguire la competizione, cercando di smuovere ancora di più la classifica.Il colpo più importante è arrivato ache è riuscita a tesserare, che si è accasato alla corte della formazione reatina dopo aver giocato in Eccellenza con Valle del Tevere. Queste le parole del direttore sportivo della formazione, Tiziano Fioravanti, sia in merito a questo grande colpo sia riguardo alle prossime offensive di mercato: «Sto cercando di ampliare la rosa per mettere a disposizione di mister Simone Scaricamazza più scelte possibili e anche se abbiamo una rosa di livello con l'innesto di Mattia Nocelli difensore centrale della Valle del Tevere abbiamo alzato l'asticella. Inoltre comunico altri 5 acquisti importantidifensore sempre dalla Valle del Tevere,portiere del Passo Corese in promozione, abbiamo anche acquistato dalla promozione 2 giovani promettenti il gambianodifensore centrale e il senegaleseterzino oltre il rientro dal fine prestito diportiere. Lavorerò duramente in questi giorni rimasti per fare qualche altro colpo importante sia per la prima squadra che per la juniores».Ovviamente, non tutte le altre squadre restano con le mani in mano: per l’, tre nuovi innesti:, già in gol nella scorsa giornata di campionato,, entrambi ex 4Strade; il terzo è, lo scorso anno nel Piazza Tevere. La linea di mercato del Cantalice, come ci spiega il mister Di Battista, «è di cercare di inserire in squadre i ragazzi del posto»; svincolati, per la formazione reatina,. Cinque innesti per il fanalino di coda Rufinese: sono arrivati, infatti,(da lista svincolati),da Cantalice eda Poggio Bustone.(dalla Spes Poggio Fidoni) e(svincolato ma ex 4Strade del Sacro Cuore) sono i nuovi arrivati in casa S.Susanna mentre, solo mercato in uscita per l’Atletico Torano: ha lasciato la formazione gialloblù l’attaccante, direzione Sporting Corvaro, mentre è stato svincolato il portiereSolo mercato in entrata, invece, per Quintilianum: alla rosa reatina si sono aggiunti l’attaccantee i due centrocampisti, tutti ex Alba Sant’Elia; arrivato anche un difensore,dalla Spes, mentre, dalla lista svincolati, si sono aggregati(portiere) e(centrocampista). Infine, un colpo in entrata ed uno in uscita, invece, per la seconda in classifica Atletico Sabina: è rientrato alla Maglianese, mentre si è aggregato, ex 4Strade. Domani è l’ultimo giorno disponibile per gli ultimi colpi di mercato, perciò non si escludono colpi last minute e sorprese vicino al gong di chiusura del mercato.Nessun cambiamento, sia in entrata che in uscita, per la capolista Castelnuovo di Farfa e Borgo Quinzio. Infine, per quanto riguarda Poggio Moiano, Piazza Tevere, Cittareale, Monte S.Giovanni e Velinia la situazione è ancora in stallo ma, probabilmente, ci sarà qualche colpo di mercato in entrata o in uscita.