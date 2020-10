Pasti raddoppiati nell'ultimo mese, l’appello della Mensa di Santa Chiara alla città: «Aiutateci ad aiutare»

RIETI - Mai meno di 100 pasti caldi serviti ogni giorno, più del doppio della media “storica”, e la Mensa di Santa Chiara lancia un appello alla città: «Aiutateci ad aiutare».

«Da circa un mese registriamo un numero di accessi al portone del monastero di via San Francesco che non avevamo mai avuto prima – dice Stefania Marinetti, fondatrice e coordinatrice della Mensa aperta dal 2002 nel monastero di Santa Chiara dai terziari francescani reatini – Sono tante e diverse le cause sociali di questo boom di presenze e l’emergenza sanitaria che di nuovo ci troviamo a fronteggiare non migliorerà le cose, anzi. Alla distribuzione dei sacchetti con i pasti caldi che avviene giornalmente alla mensa si aggiunge la spesa che portiamo a domicilio a molte famiglie, il pagamento di bollette, l’aiuto immediato a chi non ha un tetto. Fin qui abbiamo sopperito grazie al costante sostegno economico che ci hanno garantito la Fondazione Varrone e la Diocesi di Rieti. Ora chiediamo anche alla città di aiutarci a farci carico dei suoi cittadini più fragili e bisognosi. Sappiamo bene quanto la crisi abbia colpito anche il mondo del ceto medio. Chi fino a poco tempo fa era abituato a donare ora è passato dall’altra parte e ha bisogno di aiuto. Facciamo così fino in fondo l’esperienza della condivisione, dando ciascuno quello che può. Con la massima discrezione i nostri volontari metteranno il resto, facendo come sempre tutti i giorni il miracolo di trasformare quello che c’è in dispensa in pasti caldi».

Per sostenere la Mensa di Santa Chiara Onlus si può fare una donazione in denaro, all’Iban

IT 73 B083 2714 6000 0000 0004 045

Sono bene accette anche donazioni in natura, di alimenti, frutta, verdura, che possono essere consegnati tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 19 alla stessa mensa, in via San Francesco 4/A.

Segnaliamo anche la raccolta promossa per la Mensa dalla libera rete Non sei solo in programma sabato 7 novembre al Conad del Perseo, dalle 10 alle 13,30 e dalle 16 alle 19,30. Un’iniziativa benemerita che si avvale del sostegno del Lions Club Rieti Host, del Centro Antiviolenza Angelita e dell’associazione Colora l’arcobaleno.

