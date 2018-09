di Mattia Esposito

RIETI - Il Rieti di Ricardo Chéu inizia il suo persorso in serie C. Gli amarantocelesti sfidano

in trasferta il Matera. Il tecnico portoghese non rinuncia al consueto 4-3-3, anche se

rispetto alla formazione prevista all'inizio la sorpresa è Lukinga al posto di Palma nei tre di centrocampo. In avanti nessuna sorpresa: Todorov affiancato da Vasilieou e Cericola.



SECONDO TEMPO



60'- Primo calcio d'angolo per il Rieti e pericolo per il Matera. Cross di Maistro, Gallifuoco prova il colpo di testa ma la palla finisce fuori



56'- Doppio cambio per il Rieti. Fuori Gallifuoco e dentro Palma, fuori anche Cericola, il migliore del Rieti, al suo posto Giovanni Kean, che torna in campo dopo qualche settimana di stop



56'- Gallifuoco sfiora l'autogol: cross dalla destra e svirgolata del giocatore del Rieti



54'- Primo cambio del match per il Matera. Imbimbo toglie dal campo Arpino e inserisce Auriletto. Chéu pronto ad un doppio cambio



52'- Il Rieti prova ad alzare la pressione offensiva, anche la difesa del Matera, se attaccata, può andare in apprensione. Per il momento però nessuna vera occasione da gol



47'- Buona azione personale di Vasilieou, il cross dell'attaccante esterno è però preda della difesa del Matera



Partito il secondo tempo, Todorov tocca il primo pallone. Nessun cambio dei due tecnici, si riparte con gli stessi ventidue in campo





PRIMO TEMPO

Fine primo tempo a Matera. Il Rieti è sotto 2-0. Discreta reazione dopo il raddoppio dei padroni di casa, anche se bisognerà lavorare sulla fase difensiva



44'- Annullato il gol a Todorov. Sulla conclusione di Lukinga c'è la deviazione dell'attaccante reatino che mette il pallone in rete, ma secondo l'assistente è in offside. Ammonito Ricci per il Matera



39'- Il Rieti ci prova. Grande conclusione di Cericola. Il tiro dell'attaccante reatino trova però una grande risposta di Farroni. Il Rieti riesce a creare qualcosina, ma soffre troppo dietro



37'- Raddoppio del Matera, segna Ricci. Scaringella fa sponda in area di rigore. Ricci arriva in corsa e batte Chastre per il 2-0



32'- Cericola sfiora il gol. Cross tagliato di Vasilieou, l'esterno si inserisce sul secondo palo ma non riesce ad impattare il pallone. Si resta sull'1-0



30'- Bravo ancora Chastre. Il portiere del Rieti bene in uscita bassa su Ricci, lanciato in area di rigore. Il portiere però rimane a terra per un problema alla mano sinistra



26'- Ci prova il Rieti. Conclusione da fuori di Maistro. Il numero 10 amarantoceleste colpisce male dai 20 metri e il pallone finisce fuori non di poco



24'- Giallo anche per Scaringella. L'attaccante del Matera reclama un calcio di rigore, ma per il direttore di gara è simulazione.



18'- Grande chance per il Matera. Orlando stacca in area di rigore ma trova il riflesso di Chastre. Padroni di casa ad un passo dal raddoppio



13'- Gol del Matera. Scaringella firma il vantaggio dei padroni di casa. Rieti subito sotto, dopo che qualche secondo prima aveva avuto una chance in contropiede. Non perfetto Chastre in uscita



12'- Secondo corner per il Matera, che adesso prova ad alzare la pressione offensiva



6'- Cartellino giallo per Maistro. Il giocatore del Rieti stende un avversario sulla trequarti e si prende il primo giallo del match



4'- Grande occasione per il Matera. Ricci si inserisce in area di rigore, bravissimo Chastre in uscita. Prima vera occasione del match per i padroni di casa



1'- Si comincia! Inizia l'avventura in serie C del Rieti. La formazione amarantoceleste in maglia bianca a bande amarantocelesti, completo blu con finiture bianche per i padroni di casa del Matera



- Squadre entrate in campo al XXI settembre Franco Salerno, coreografia dei tifosi del Matera ad incoraggiare la squadra.





Le formazioni ufficiali:

Rieti 4-3-3: Chastre, Dabo, Gallifuoco, Gigli, Pepe, Lukinga, Maistro, Diarra, Cericola, Vasilieou, Todorov. All. Chéu. A disp: Costa, Criscuolo, Tommasone, La Ferrara, Venancio, Gualtieri, Di Domenicantonio, Palma, Kean.

Matera 3-5-2: Farroni, Corso, Orlando, Galdean, Scaringella, Ricci, Casiello, Triarico, Bangu, Arpino, Risaliti. All. Imbimbo. A disp: Guarnone, Auriletto, Garufi, Stendardo, Lorefice, Dammacco, Sgambati, Dellino, Hyasj, Mascagni.

Arbirtro: Cascone (Nocera Inferiore) Assistenti: Spiniello (Avellino), Nasti (Napoli)

Marted├Č 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:51



