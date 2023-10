Imma Tataranni, le anticipazioni del 2 ottobre: il ritorno di Calogiuri, tra gelosie e un nuovo caso

Stasera in tv appuntamento con la seconda puntata di Imma Tataranni 3, in onda su Rai1 alle 21,30 e disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile recuperare l'episodio precedente e le stagioni 1 e 2 complete.

La terza stagione della fiction con protagonista Vanessa Scalera è partita la scorsa settimana con un vero e proprio boom di telespettatori e conta in tutto 8 episodi inediti suddivisi in 4 serate, che salvo cambi di programmazione andranno in onda sempre su Rai1 il lunedì sera. Vediamo allora insieme le novità e le anticipazioni di stasera.

Imma Tataranni, le anticipazioni

Nella seconda puntata di stasera, intitolata "Liberaci dal male", tornerà in scena dopo mesi di convalescenza, Calogiuri (Alessio Lapice), di nuovo al lavoro con un atteggiamento decisamente più scontroso di prima e soprattutto, sempre più ossessionato dallo scoprire la verità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita.

Su richiesta di Vitali, Imma dovrà coinvolgerlo in una nuova indagine a Taranto, dove è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo di Matera: quello che in apparenza sembrerebbe un suicidio nasconde in realtà una complessa storia di droga, gelosie e scappatoie.