Casa di tre piani crolla a Matera, evitata miracolosamente una strage

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2023 L'intervento dei Vigili del Fuoco in via Lupo Protospata, zona centrale della città di Matera, per il crollo di un edificio di tre piani in ristrutturazione. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev