RIETI - Una intera comunità stretta attorno alla famiglia di Marco Tosti nel giorno del primo anniversario dalla sua scomparsa.



Al palazzetto dello sport di Santa Rufina sono giunti in tanti per l'evento "Io non rischio con Marco Tosti"."Meritava di essere ricordato, noi lo facciamo spesso nelle nostre passeggiate a Colle dell'oriente" dicono gli amici.Nel pomeriggio i presenti hanno ripercorso la vita di Marco, molto impegnato in tanti ambiti dal carnevale santarofinaro, alle cantine, passando per la protezione civile.Commossi mamma Roberta, papà Gianni e il fratello Luigi. "Ci fa piacere continuare a ricordarlo - commenta il papà - vedere tanto affetto ci dà la speranza che la sua morte non sia stata vana".