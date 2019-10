RIETI - Non aveva ancora compiuto vent’anni Marco Tosti, il giovane cacciatore di Santa Rufina morto il 21 ottobre dello scorso anno durante una battuta di caccia in un’area compresa tra la frazione angioina e quella di Cupaello, proprio alle falde del Terminillo. A ucciderlo fu un colpo di fucile esploso accidentalmente da uno dei componenti della squadra, Luciano Giannursini, un pensionato di settantuno anni.



Pensionato che ieri, nella prima udienza che lo vede imputato per omicidio colposo, ha assunto una precisa linea di difesa: nessuna imprudenza, né negligenza nella mia condotta.



