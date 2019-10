© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Marco Tosti è stato esempio di altruismo e solidarietà per la sua comunità e per i giovani del territorio, incarnando splendidamente i valori fondanti del volontariato di Protezione civile». Questa la motivazione dell’encomio solenne alla memoria del giovane di Santa Rufina rimasto vittima, il 20 ottobre dello scorso anno, di un tragico incidente di caccia.Il giorno del suo funerale era stato Carmelo Tulumello, direttore dell’agenzia regionale di Protezione civile a inviare un messaggio al sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, chiedendo di considerare la possibilità di avviare un percorso che ogni anno celebrasse il giovane con una iniziativa di protezione civile,dove Marco era volontario.Domani, domenica 20, Santa Rufina ricorderà il giovane con l’evento «Con Marco…io non rischio»: alle 15 al campo sportivo punti informativi col materiale delle campagne di prevenzione «Io non rischio» e «Diamoci una scossa». Alle 17 al centro pastorale la messa. Una manifestazione voluta per ricordare Marco, la sua voglia di vivere e far del bene agli altri. Per i più piccoli la possibilità di provare attrezzature antincendio.«Organizzare una giornata in suo ricordo era il minimo – commenta il sindaco Ranalli - Lo abbiamo fatto con la Protezione civile perché Marco era un volontario e la stessa agenzia coi nostri rappresentanti del territorio, il direttore Tulumello, Pirozzi, Di Berardino e Refrigeri, ha avuto piacere nell’aiutarci».«Siamo onorati - commentano Roberta e Gianni, i genitori di Marco - dell’immenso affetto che la comunità, gli amici e i parenti ci stanno dimostrando, sostenendoci nella vita quotidiana. Il nostro auspicio è di non far passare invano la perdita della vita di un ragazzo solare e impegnato nel sociale, come era Marco»