RIETI - E' stata una giornata ricca di commozione ed emozione quella di oggi per gli amici e i parenti di Marco Tosti, il giovane di Santa Rufina, vittima, lo scorso ottobre, di un incidente di caccia.



Questa mattina in tanti si sono ritrovati presso il Colle dell’Oriente, un posto che Marco amava, per l’inaugurazione di una stele realizzata in suo onore.



Il maltempo non ha scoraggiato i presenti, tra loro anche i genitori di Marco, Roberta e Gianni, il fratello, il parroco e tanti alpini.



Il tricolore sventola in cima alla stella posta sul monumento, mentre il sorriso di Marco è stampato sulla lastra di marmo che recita: «Quassù dove i piccoli uomini non possono arrivare si respira libertà».

