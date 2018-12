RIETI - Avrebbe spento oggi 20 candeline, Marco Tosti, il giovane di Santa Rufina che ha perso la vita durante una battuta di caccia al cinghiale, in un tragico sabato di fine ottobre.



In occasione del suo compleanno, i genitori Roberta e Gianni e il fratello Luigi hanno condiviso su facebook un post con il quale invitano parenti e amici a ritrovarsi, stasera alle 21, nella chiesa di santa Maria del Popolo a Santa Rufina.



