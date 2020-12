Santa Rufina dedica un presepe a Marco Tosti. Foto

RIETI - Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta. È così anche per Marco Tosti, ventenne che ha perso la vita due anni fa durante una battuta di caccia e che oggi è stato ricordato nel suo paese, nel comune di Cittaducale, da tanti amici.

Nella frazione di Santa Rufina, in piazza Pietro Nenni, a lui è dedicato un presepio che farà bella mostra di sé durante le festività in arrivo.

APPROFONDIMENTI RIETI L'iniziativa

«Il buio della tua lontananza è rischiarato dalla certezza che un giorno ci ritroveremo – scrivono gli amici di Marco dedicando un pensiero al giovane che proprio in questo mese avrebbe compiuto 22 anni - Tu che ormai sei nella luce di Dio aiutaci a tener accesa la fiamma della nostra fede».

L’iniziativa è sposata dal Centro sociale di Santa Rufina, che in questi tempi complicati si è attivato per offrire sostegno a chi vive nel bisogno.

Sarà un Natale diverso, ma non per questo meno speciale grazie all’iniziativa di chi si impegna per offrire una luce” spiega Mario D’Angeli, presidente del Centro Sociale che già nelle scorse settimane ha organizzato raccolte alimentari utili ad aiutare tante famiglie. Con lui anche il sindaco Leonardo Ranalli ed il parroco, don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme. Per la gioia dei più piccoli è arrivato anche Babbo Natale che ha distribuito un dono a tutti i bambini intervenuti mentre il gruppo musicale Santarufinari Rulli Rulli ha riscaldato l’aria con le note degli organetti.

«Quella di oggi – aggiunge D’Angeli - è una giornata eccezionale nella quale continuiamo a portare avanti la raccolta di solidarietà in favore delle famiglie più bisognose. Abbiamo inoltre voluto dare il benvenuto al periodo delle feste presentando alla cittadinanza un presepio realizzato in collaborazione con i commercianti e gli artigiani locali. Il grazie è anche rivolto a tutte le mamme che hanno offerto la loro disponibilità per organizzare al meglio la giornata, grazie anche all’Amministrazione comunale».

Commossa la famiglia di Marco, con i genitori Roberta e Gianni che hanno ringraziato quanti si sono prodigati per ricordare il proprio figlio.

Sarà possibile compiere un gesto concreto di solidarietà anche nelle prossime ore, lasciando offerte in denaro o prodotti alimentari non deperibili accanto al presepe. Tutto sarà poi donato a chi è in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA