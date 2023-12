Marco Marciani, dal teatro alla pittura si racconta insieme alle sue opere a Magliano Sabina

RIETI - Dall’isolamento è sbocciata l’arte e ora quei dipinti, nati durante le difficili settimane dell’isolamento, saranno in mostra nel luogo dove sono stati pensati e creati. Marco Marciani, artista poliedrico che spazia dal teatro alla pittura, ha deciso di raccontarsi, insieme alle sue opere, nelle stanze dove crea e sperimenta i suoi lavori ossia il locale di famiglia: il "Ristorante degli Angeli" a Magliano Sabina. Appuntamento sabato 16 dicembre, dalle 17.30, con “Alba dopo il buio” un vernissage durante il quale saranno messi in mostra i dipinti creati durante il lockdown. L’evento sarà l’occasione anche per aprire le porte del “laboratorio” dell’artista e apprezzare le opere sorseggiando un vino di qualità accompagnato da prodotti tipici sabini.

«Molti pittori fanno visitare lo studio dove lavorano. Io non ne ho uno specifico perché creo le mie opere specialmente all’aperto e poi ne sperimento l’effetto nelle stanze del nostro ristorante albergo che ospita una mostra permanente in continua evoluzione. Dunque il mio laboratorio sono i giardini, le stanze, le camere, i saloni e le cucine nel nostro locale. Per questo ho deciso di aprire le porte ai visitatori e a tutti coloro che vorranno sapere di più di me e su come nascono i miei lavori».

Tra le opere protagoniste del vernissage ci sono due dipinti di grandi dimensioni realizzati nei primi mesi del 2020 quando non si poteva uscire di casa.

Si tratta di due opere che fanno parte di un trittico (il terzo dipinto è in mostra in un centro sportivo a Fabrica di Roma) che Marco Marciani ha dedicato al concetto di rottura e ripartenza. «La pandemia per la mia arte è stata un’occasione di rigenerazione - racconta Marciani -. Una rottura che ha aperto nuovi orizzonti. Appunto, dopo il buio c’è sempre l’alba: quelle opere sono state dunque cruciali nell’evoluzione del mio linguaggio figurativo e voglio condividere questa emozione».

I quadri di Marco Marciani – in bilico tra figure astratte, post impressionismo e ricerca dei materiali con una passione, per i fiori – riscuotono sempre più apprezzamenti dalla critica e ormai da almeno cinque anni sono applauditi in varie mostre. Ma il suo codice è in continua evoluzione e varia nei materiali, nei colori e nella sostanza. Un suo disegno può essere su tela, plexiglass, legno, cornici, specchi. E non sempre è un quadro. La sua arte spicca anche in mobili, elementi di arredo, lampade sconfinando anche nel design. Per informazioni è possibile contattare l'artista al 3276613337.