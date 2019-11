© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel Comune di Marcetelli, si è conclusa l'installazione del nuovo impianto a Led dell'illuminazione pubblica, grazie ai lavori svolti in questi mesi dalla ditta Fogeni di Marino MIchetti. I lampioni a Led sono stati installati sia lungo il tratto della strada provinciale sia all'interno del centro storico.I nuovi lampioni permettono un netto miglioramento dell’illuminazione delle varie aree, oltre a comportare anche una migliore efficienza e sostenibilità. La tecnologia Led consiste, infatti, in lampade smart in grado di ottimizzare i consumi energetici e ridurre l’inquinamento luminoso, garantendo al tempo stesso una migliore qualità dell’illuminazione.Inoltre, i nuovi impianti, detti cut-off, consentono di orientare la luce emessa direttamente verso la strada, evitando la dispersione luminosa nelle aree circostanti, rispondendo a quanto richiesto dalle normative vigenti in materia che impongono di minimizzare la dispersione diretta di luce.«Il progetto è stato finanziato grazie al decreto 10 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno, che prevedeva l'attribuzione di contributi ai comuni aventi popolazione fino a ventimila abitanti - si legge nella nota - Infine, un ringraziamento all'Assessore Giuseppe Vulpiani per aver seguito e portato a conclusione il progetto».