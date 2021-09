Domenica 26 Settembre 2021, 10:46

Per restare in tema si potrebbe dire che a Megan Knowles-Bacon, in arte Megan Swann, è riuscita una magia che nessuna prima aveva compiuto: è diventata la prima presidente donna del The Magic Circle, un'organizzazione che esiste da 116 anni ma che in oltre un secolo di storia era stata guidata solo da uomini. In realtà non c'è nessun trucco perché questo primato Megan l'ha conquistato alla luce del sole con passione, impegno e dedizione.

L'INIZIO A 5 ANNI

L'arte dello stupore ha fatto parte della vita di questa giovane illusionista da quando, a soli cinque anni, ha ricevuto il suo primo set di magia. Da allora non ha mai smesso di esibirsi per cercare di accendere la meraviglia negli occhi dei suoi spettatori: a soli dieci anni è stata ammessa allo Young Magician's Club, la categoria giovani della prestigiosa organizzazione che oggi presiede e nella quale è entrata appena diciottenne. Qui ha imparato gli aspetti tecnici e ha perfezionato le sue abilità di presentazione e ha avuto l'opportunità di imparare dai migliori.

The new President of the Magic Circle is a woman, not only that she's an #environmental #magician, doing tricks to highlight #bioviversityloss and #climatechange. Well done @MeganSwannMagic may you cast your green 💚 spell over all of us 😊🪄🎩 🌍🌏🌎https://t.co/93iehvVPT7 — Standing on the green side of the fence (@standing_green) September 24, 2021



LAUREA SUL CLIMA

Negli anni dell'università ha fondato la sua società di magia, una delle migliori del campus, e oggi grazie alla sua laurea in conservazione della natura, oltre a lavorare part time per la British Veterinary Association, ha ideato alcuni numeri legati proprio al cambiamento climatico, che esegue nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema: «Sottolineo loro l'importanza delle foreste e di come le stiamo distruggendo ha raccontato strappo una pagina di giornale in mille pezzi. Poi spiego l'importanza di ripiantare gli alberi e in un lampo ricompongo il foglio che ho appena rotto davanti ai loro occhi».

Angeletti (Intesa Sanpaolo): il giusto equilibrio tra welfare e parità di genere



Giochi di prestigio che lasciano i giovani spettatori a bocca aperta. Fondato nel 1905, The Magic Circle è uno dei club di magia più rinomati al mondo, il cui motto è indocilis privata loqui, ovvero non incline a rivelare segreti. Un'espressione che diventa quasi un giuramento per i membri, ai quali viene chiesto di mantenere il fascino del mistero nell'esercizio delle loro illusioni.

Una rarità nell'era di Google, luogo in cui si trovano le risposte a ogni cosa. Per entrare a farvi parte occorre superare un esame - come nel caso del suo membro più illustre, il principe Carlo, che fu ammesso nel 1975 dopo aver eseguito il trucco dei tre bussolotti, chiamato in inglese cups and balls perché richiede tre palline e tre bicchieri - oppure è richiesta la scrittura di una tesi in magia. Tuttavia fino al 1991 c'era un altro requisito essenziale: occorreva essere uomini perché al gentil sesso, che oggi rappresenta solo il 5% degli iscritti, l'accesso era vietato. «Questo mondo è ancora dominato dagli uomini perciò c'è ancora tanto lavoro da fare per incentivare le donne ad appassionarsi a questa realtà ha raccontato la neo presidentessa al quotidiano britannico -. Alcuni anni fa spesso mi confondevano per l'assistente ma ora le cose stanno lentamente cambiando, anche grazie a programmi televisivi come Britain's Got Talent», dove sul palco sono salite diverse maghe.

Lavori del futuro, l'80% degli italiani ha più fiducia nelle donne



LA SCALATA

Nella sua scalata del The Magic Club è stata tenace e inarrestabile: nel 2014 ne è diventata segretaria nel 2019 vicepresidente, in entrambi i casi scrivendo una pagina di storia del club. Una tempistica che le dice lunga sul ruolo che in questo secolo l'arte della magia assegnava alle presenze femminili, relegate ai margini della performance, aiutanti che potevano essere fondamentali per la riuscita di un numero ma che comunque non erano mai protagoniste. Almeno fino a oggi, perché al centro del palco è salita Megan. E lo ha fatto senza trucco e senza inganno.