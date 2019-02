L'illusionista Alberto Giorgi al teatro Vittoria con le sue magie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'illusionismo è di scena aldi Roma. Dal 28 febbraio al 5 marzo il Teatro di Testaccio si trasforma in un laboratorio magico dove può accadere l’impossibile. Alberto Giorgi è “L’Illusionista”, direttamente dal cast di “The Illusionists”, record assoluto di incassi a Broadway.”, uno spettacolo di illusionismo unico al mondo che trasporta gli spettatori in un laboratorio alchemico segreto sospeso nel tempo, tra oggetti magici e incredibili macchinari, evocando una dimensione spazio-temporale fantastica, un universo magico ispirato alle atmosfere letterarie e visionarie di Jules Verne, H.G. Wells e Tim Burton.Protagonista dello spettacolo è Alberto Giorgi, uno degli illusionisti più apprezzati a livello mondiale, unico artista italiano chiamato recentemente a far parte del cast di “The Illusionists”, la più grande produzione del genere della storia, record assoluto di incassi a Broadway. Insieme a Laura Gemmi forma un connubio artistico eccezionale nella storia dell’illusionismo per originalità dello stile e innovazione nella tecnica.Alberto Giorgi ritorna a Roma al Teatro Vittoria dopo essere stato in tour in Cina, Francia e Spagna dove gli è stato conferito a settembre scorso l’Oraculo de Or, uno dei riconoscimenti più ambiti e prestigiosi del mondo della magia e dopo aver inaugurato a dicembre il Natale magico a Torino con il suo one man show a Piazza Castello di fronte a 20.000 spettatori.Alberto Giorgi e Laura Gemmi vincono il Bob Little W.M. nel 1998, il Trofeo Alberto Sitta nel 1999, il Festival de magie de Cagnes sur mer nel 1999, la Colombe d’Or d’Antibes 2000 e il prestigioso Mandrake d’Or a Parigi nel 2008. Nel 2010 sono insigniti del Trofeo Magic Stars nel Teatro Princesse Grace in occasione del 25mo Montecarlo Magic Stars, su invito della Principessa Stéphanie di Monaco.