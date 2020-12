Rieti, lite e colluttazione in strada: interviene la polizia

RIETI - Colluttazione in via Picerli: intervengono gli uomini della Squadra volante della questura di Rieti. Momenti di tensione alcune ore fa nel quartiere di Regina Pacis dove - per cause ora in fase di accertamento da parte del personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - si è verificato un alterco tra due uomini sfociato poi in una breve colluttazione in prossimita delle pertinenze di uno stabile.

Alcuni residenti della zona che dalle finestre hanno assistito alla scena hanno allertato le forze dell'ordine giunte immediatamente sul posto per riportare l'ordine. Il personale della Squadra volante ha poi proceduto all'identificazione dei soggetti effettuando gli accertamenti di rito per la valutazione di eventuali responsabilità.

