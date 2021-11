“Manager fuori le mura… si raccontano”, successo dell'iniziativa del Lions Club Host Rieti

RIETI - Ieri, 5 novembre, alla Sala dei Cordari di Rieti si è tenuto l’incontro “Manager fuori le mura… si raccontano”, convegno organizzato dal Lions Club Host Rieti nell’ambito delle attività di servizio, previste dal Presidente MdL Nando Volpicelli, per l’annata 2021-2022 sul tema “Comunità - Sociale & Lavoro”.



Alcuni manager, distintisi per una carriera professionale realizzata fuori dall’ambito reatino, hanno raccontato il loro percorso di formazione, professionale e le complessità incontrate, per tali attività, ad una folta platea composta da professionisti, giovani studenti e soci Lions.



All’evento erano presenti numerose autorità ed il Vice Sindaco, Assessore alle Attività Produttive - Daniele Sinibaldi - è intervenuto per esprimere l’attenzione dell’Amministrazione Comunale alle tematiche del lavoro, preceduto da un intervento di don Valerio Shango, Direttore dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro della Diocesi di Rieti.



«Si ringraziano l’architetto Giovanni Meloni (Amministratore di Ticket Bus Srl), l’ingegnere Paolo Reginaldi (Managing Director di Simmel Difesa Spa), il dottor Mattia Russo (District Manager di Fastenal Europe) e l’ingegnere Massimo Stefani (Head of Operations di Schneider Electric) per la partecipazione e per aver voluto condividere le loro preziose esperienze».