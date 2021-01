Alla Lilt Rieti è stato approvato un progetto dal servizio civile universale

RIETI - Anche per il 2021-22 è stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, e la Lilt ( Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ) Associazione Provinciale di Rieti Odv partecipa con un progetto denominato CaRe Il progetto vuole «promuovere la salute di tutti i cittadini e contribuire a rafforzare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti in favore dei cittadini per la prevenzione e la cura di malattie oncologiche, nonché integrare e supportare i servizi sanitari pubblici e realizzare un’azione di prevenzione generalizzata mirata attraverso le campagne di screening e le attività di informazione e sensibilizzazione».

Per tale attività la Lilt Rieti ricerca un giovane da inserire nella propria sede di Rieti in via dei Salici, 65. La durata del servizio è di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un compenso mensile pari 439,50 euro corrisposto direttamente dal Dipartimento per le Politiche giovanili.



Per essere ammessi alla selezione occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni). Gli aspiranti candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol (domanda on line) all’indirizzo : https://domandaonline.serviziocivile.it.



Alla piattaforma si può accedere solo tramite Spid e la scadenza per presentare la domanda è il giorno lunedi 8 febbraio 2021 alle ore 14.



Per ulteriori informazioni sul Bando e per la selezione gli interessati possono collegarsi al sito www.volontariato.lazio.it oppure contattare il Csv Lazio di Rieti via E.Mercatanti 5/E tel. 0746 272342.

© RIPRODUZIONE RISERVATA