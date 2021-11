Anche la Npc ha aderito alla campagna “Percorso Azzurro” promossa dalla Lilt

RIETI - Con il mese di novembre si conclude la campagna della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori) denominata Percorso Azzurro, riservata agli uomini.

La Lilt Associazione di Rieti si è impegnata a fondo con un grande sforzo comunicato e operativo organizzando una postazione al Centro Commerciale Perseo per raccogliere le Adesioni al Psa, primo passo necessario per affrontare il tumore alla prostata.

Alla postazione si sono alternati, con il presidente dr. Enrico Zepponi, i dirigenti Anna Rita Masci e Franco Scipioni, i volontari Alfonso Bravi e Franco Vecchi, la coordinatrice della Consulta femminile Barbara Pelagotti, il vice presidente, responsabile della comunicazione Flavio Fosso, mentre ha portato il suo saluto il direttore della Synlab (ex Igea) Matteo Muzzi.

La campagna Percorso Azzurro ha avuto anche lo scopo di avvicinare i più giovani per informarli di un’adeguata Prevenzione urologica (in parte presente nel passato con la visita di leva militare) per evitare rischi gravi come l’infertilità e deficit erettile.

Per affrontare le tematiche della prevenzione – le donne si fanno visitare tre volte più degli uomini – ha dato l’adesione alla Campagna Lilt la Npc Basket presente al Perseo con il presidente Giuseppe Cattani, l’allenatore Gabriele Ceccarelli il capitano Giorgio Broglia, i giocatori Marco Timperi e Filippo Testa, il responsabile marketing Lorenzo Vio ed una troupe della NpcTv con la speaker Viola Lopez.

«Ringrazio la Lilt i suoi dirigenti i collaboratori e i volontari – ha dichiarato il presidente Cattani – per l’impegno del tutto disinteressato che mettono a favore della collettività. Sono lieto che i miei giocatori, su mia sollecitazione, non hanno fatto mancare la loro presenza e dall’interesse dimostrato hanno capito l’importanza della prevenzione sanitaria. Avremo ulteriori incontri coinvolgendo anche i giocatori delle squadre giovanili e i loro genitori».

«Soddisfatto per la riuscita della manifestazione – ha concluso il presidente Lilt Rieti Zepponi – ma voglio ricordare che è sempre possibile dare adesione per il Psa chiamando il numero della nostra sede 0746 268112, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio 10-12. Intanto ripeto le cinque regole di buona vita: corretta alimentazione, consumo moderato di alcool, niente fumo, attività fisica quotidiana e soprattutto controlli periodici dall’urologo».