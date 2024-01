Revenue Management Alberghiero applicato al territorio: il turismo fa crescere l’Italia

Il turismo è tra i settori che possono davvero rappresentare una spinta importante per l’economia dell’Italia. Sfruttare al meglio tutte le nostre potenzialità, le bellezze e la cultura potrebbe, infatti, permettere al nostro Paese di riuscire a vivere di solo turismo.

Un sogno trasformato in realtà

Tra le realtà convinte che questo sia possibile c’è l’azienda Franco Grasso, che da circa 25 anni si occupa con risultati importanti di Revenue Management Alberghiero, una scienza che permette di rappresentare e studiare in ogni momento la miglior combinazione possibile di canali commerciali di vendita, tariffazione dinamica e uso di tecnologie, così da ottimizzare la resa delle strutture alberghiere. Dopo aver lavorato in venticinque Paesi, offerto consulenza già a 3.000 strutture alberghiere e dato alle stampe ben tre libri best seller sull’argomento, la Franco Grasso ha realizzato il sogno, trasformandolo in realtà.

Il percorso intrapreso è, ovviamente, ancora all’inizio, ma se le forze messe in campo e interessate andranno a convergere verso la direzione della condivisione e dell’interesse economico, in poco tempo l’Italia potrà davvero riemergere grazie al turismo, pronto a trainare il suo enorme indotto economico.

Il ruolo delle Unità Territoriali Revenue

La risposta è nelle cosiddette Unità Territoriali Revenue (UTR), concetto formulato nel libro "Oltre il Revenue Management Alberghiero" Edizione Hoepli del 2012 e che trova applicazione fin dal 2014 nella località di Grado, prima lungimirante destinazione vogliosa di farsi pioniere nel campo delle UTR.

Nel medesimo contesto rientra anche Bormio, che iniziò quasi in contemporanea il proprio percorso virtuoso, sostenuta dall’apporto di referenti territoriali e albergatori illuminati pronti a pensare oltre i loro esclusivi interessi e lavorare per il bene del loro territorio, in un binomio indissolubile in grado di restituire risultati tangibili agli stessi albergatori.

Da allora, sotto la supervisione e il controllo della Franco Grasso hanno preso vita molte altre UTR. Tra queste, quella di Tortoreto e quella del Cilento, ormai marca geografica famosa in tutto il mondo come territorio magico e unico.

Un settore in crescita

Scendendo nel dettaglio, la nascita delle UTR è dettata dalla necessità di rispondere concretamente a una domanda che gli albergatori pongono all’azienda fin dai primi anni 2000, e cioè: ma se le tecniche di Revenue Management aiutano qualunque struttura a creare maggiore domanda turistica e, quindi, maggiore occupazione (sia nel senso dei lavoratori occupati sia nel senso del maggior numero di turisti) e maggiori profitti per la struttura che le applica, allora se tutti gli hotel di un territorio applicassero queste tecniche, la torta diventerebbe più grande per tutti, oppure si darebbe inizio a una drammatica guerra tra poveri?

Un quesito non da poco a cui la teoria, ma soprattutto la pratica, hanno risposto dimostrando come la torta diventi più grande passando dal controllo delle tariffe dei competitors all’analisi condivisa di dati e strategie abbandonando la rivalità, con conseguente aumento della visibilità on-line e della crescita dei guadagni. Il tutto, inoltre, viene condotto senza la necessità di una visione tariffaria d'insieme del territorio, ma semplicemente pensando alla massimizzazione dei ricavi e profitti della singola struttura.

Sviluppo a macchia d’olio

Un’operazione che, moltiplicata per tutte le strutture del territorio, permette di creare la destinazione turistica coinvolgendo a poco a poco le località limitrofe, sempre più ben disposte e pronte a emulare i risultati ottenuti dalla UTR confinante. Un processo che si espande, così, a macchia d’olio passando da una marca geografica, a una provincia e a una regione, per interessare l’intero Paese.

A confermare l’efficacia di questo metodo collaborano i risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Risultati che, grazie all’impegno e alla professionalità della Franco Grasso permetterà ancora a molti territori e migliaia di alberghi di godere dell’importante ritorno economico che il Revenue Management Alberghiero permette di raggiungere per la struttura singola e per il territorio che la ospita. Per maggiori informazioni sull’attività della Franco Grasso, prima società italiana a offrire consulenza e formazione nel settore del Revenue Management Alberghiero, è possibile visitare il sito internet francograsso.com.