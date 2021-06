Lega Navale Lago del Turano: «Le attività nautiche favoriscono l'inclusione»

Venerdì 25 Giugno 2021, 19:02

RIETI - La Lega Navale Italiana Sezione di Rieti - Lago del Turano ha promosso un'esperienza di attività nautiche che ha visto protagonisti dieci ragazzi con sindrome di down dell'associazione culturale romana "Buona Idea".

Con loro Andrea Ferraris, consigliere responsabile dei corsi nautici, che ha supervisionato la giornata, insieme all’esperto velista Alessandro Caivano, l'istruttrice di canoa Arianna Malagisi, e con la fattiva collaborazione dei soci Rosella Bivi, Massimo Mantuano e Valentina Pientini.

A fare gli onori di casa è stato il Vice Presidente della Lega Navale Rieti – Lago del Turano Fabio Piscicchia, che a nome del presidente, l’Avvocato Giovanni Vespaziani, ha ringraziato tutti per la riuscita della manifestazione, plaudendo all’operato dei soci, che si sono adoperati per far vivere una bella giornata sul Lago del Turano ai ragazzi con diverse abilità.

I ragazzi, suddivisi in gruppi, hanno potuto sperimentare la suggestione della brezza sulle vele e timonare l’imbarcazione, godendo dello scivolare sull'acqua in canoa.

L’esperienza è stata particolarmente apprezzata dai protagonisti e dai loro genitori, contattati telefonicamente dai ragazzi che hanno voluto esprimere la contentezza di aver vissuto una così intensa giornata.

I membri dell’associazione hanno inoltre preso parte ad una escursione al vicino borgo del monte Antuni, grazie alla fattiva collaborazione con la Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia, sotto la guida del guardia parco Antonello Orfeo.