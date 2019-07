© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il lago del Turano e il Comune di Colle di Tora si preparano ad accogliere il 1° Campionato Interlaghi di Kayak Fishing dedicato alla pesca a spinning cath&release.L’evento, promosso da Bolsena Yachting, ASD Kayak Fishing e Lega Navale Italiana (sezioni Lago di Bracciano, Lago di Bolsena, Rieti-Lago del Turano e Pomezia), è in programma da venerdì 12 a domenica 14 luglio 2019.Sponsorizzato da importanti marchi del settore, prevede tre tappe: la prima si è già svolta sul lago di Bracciano (il 15 e 16 giugno), dopo il Turano l’appuntamento sarà a settembre a Bolsena.In prima fila la Lega Navale Rieti – Lago del Turano che ospita il Campionato: «In kayak – spiegano - si è veloci e silenziosi, il kayak ti porta dappertutto, senza limiti e permette di vivere il lago al 100%. È anche un modo fantastico per andare a pesca: invitiamo la popolazione della provincia di Rieti a venire a trovarci e ad ammirare la bellezza di questo sport».Tra i partecipanti, chi, sommando le tre gare, avrà la classifica migliore, vincerà il trofeo Bolsena Yachting 2019 aggiudicandosi l’ingresso alle finali degli Hobie World.In programma venerdì l’arrivo dei partecipanti e dei loro familiari sul lago del Turano, accolti da un aperitivo di benvenuto. Sabato alle 7.30 l’inizio della prima prova che terminerà alle 14. La cena sarà sotto le stelle. Domenica alle 7.30 l’inizio della seconda prova, che si concluderà sempre alle 14. Seguiranno le premiazioni.«Sabato e domenica sul lago del Turano e nella spiaggia adiacente il Turano Resort nel Comune di Colle di Tora arriverà la seconda tappa del Campionato Interlaghi - spiega Federico Bottarelli, presidente dell'Asd Kayak e titolare Bolsena Yachting - Il Campionato permette di qualificarsi alle finali del mondiale Hobie World. A disposizione del vincitore un biglietto aereo gratuito. Protagonisti 30 partecipanti, che non vedono l’ora di vivere a pieno il lago del Turano».