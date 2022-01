Domenica 9 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Castel di Tora è il suggestivo set per le riprese del film “Orlando” per la regia di Daniele Vicari con Michele Placido, attore protagonista. Fino al prossimo 12 gennaio le suggestive bellezze naturalistiche sulle sponde del lago Turano e il caratteristico borgo saranno la location delle riprese. Castel di Tora “blindato” in questi giorni e divieto di effettuare riprese video o scattare fotografie.

All’opera circa 70 persone (scenografi e comparse comprese) che convivono con la discreta e riservata presenza della popolazione locale per la quale non è certo una novità l’arrivo di troupe nel piccolo borgo spesso palcoscenico per il mondo del cinema. Solo nel mese di agosto le riprese dell film “Mio fratello, mia sorella” con Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi. Ma a Castel di Tora - location già individuata diversi mesi fa grazie anche al legame con il territorio del regista Daniele Vicari - gli scenografi erano già al lavoro dal 15 dicembre.

Tra le comparse numerosi cittadini della Valle del Turano e residenti. I membri della troupe cinematografica saranno nel borgo fino al 12 gennaio alloggiando tra alberghi, b&b e agriturismi presenti in zona.

Nell’occhio della telecamera del regista Vicari una favola moderna in cui si racconta la storia di un anziano (Orlando) e una bambina che improvvisamente si ritrovano a condividere ed affrontare un presente tra difficoltà e differenze non solo legate all’età ma anche alle differenze dovute a due diversi modelli e approcci di vita: uno rurale, vissutaotra le strade di un piccolo borgo dell’entroterra (Castel di Tora appunto) e una dai connotati più metropolitani come quelli di una dinamica città europea (Bruxelles).

La troupe guidata da Vicari viene proprio dal Belgio dove, da poco, sono stati effettuati i primi ciack. Nei panni dell’anziano ci sarà il noto attore e regista Michele Placido mentre la piccola Lyse è interpretata da Angelica Kazankova. Con i due protagonisti, tra gli altri, Federico Pacifici, Christelle Cornil, Fabrizio Rongione e Mpunga Denis. Il sindaco di Castel di Tora, Cesarina D’Alessandro, ha emanato un’ordinanza di chiusura al traffico e divieto di sosta nel tratto urbano della strada don Sabino Gentili, via delle Crete (piazzale cimitero), inizio ztl del centro storico, via Cenci, parcheggio ex mattatoio comunale e parcheggio Largo Massimi.

Questi i principali siti dove si svolgeranno le riprese del film nel rispetto delle normative anticovid. «Per noi è una grande soddisfazione - dice il sindaco Cesarina D’Alessandro - poter far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze attraverso il cinema, raggiungendo platee nazionali ed internazionali. Anche la popolazione è entusiasta e, avendo già avuto diversi approcci con i set, sa essere una presenza discreta e mai invadente. Un ringraziamento va alla produzione e al regista Vicari per aver scelto il nostro territorio».

“Orlando” è stato scritto da Vicari con Andrea Cedrola per una co-produzione Italia-Belgio: Rosamont con Rai Cinema e Tarantula Belgique, prodotto da Marica Stocchi e Joseph Rouschop.