14:26

RIETI - Che weekend di gare per l'Atletica Studentesca Milardi a Cinisello. Due giorni di emozioni in pista e pedana hanno regalato alla Studentesca ancora un titolo a squadre dopo quello degli allievi nel cross e delle due formazioni assolute. Questa volta a vincere sono state le allieve che tornano sul tetto d'Italia dopo 5 anni. La formazione reatina ha preceduto l'atletica Vicentina e l'atletica Lecco Colombo. Una lotta sportiva tra Rieti e Vicenza che si è portata avanti anche tra gli allievi dove questa volta però hanno vinto i ragazzi della Vicentina. Secondi quindi gli allievi dietro Vicentina e davanti alle Fiamme Gialle. In evidenza per la Studentesca nella seconda giornata una strepitosa Livia Caldarini, che vince gli 800 dopo i 1500 di ieri e poi porta la staffetta 4x400 al secondo posto. Chiara Gherardi vince i 200 come da pronostico e vince anche Ludovica Giannursini nel giavellotto.