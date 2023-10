Domenica 29 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

I sapori d’autunno in tutta la Sabina, da Casaprota a Cantalupo, fino a Cittaducale, Torricella e Vacone. Olio novello, tartufo, gnocchetti acqua e farina, la castagna rossa del Cicolano e le fregnacce, come in una sagra tipica. È un elenco lungo quello che racconta la domenica di Casaprota, che oggi apre le sue porte ai visitatori, proponendo le tipicità gastronomiche della Sabina. Gli stand si apriranno con gnocchi al tartufo, bruschetta e salsicce. In via Vigne Vecchie, esposizione di oggetti antichi che raccontano la cultura contadina d’un tempo. Passeggiata panoramica da Casaprota con arrivo a Collelungo, attraverso gli oliveti secolari. Stand espositivi dei prodotti tipici della Sabina. Alle 10, dimostrazione su come si realizza un tappeto floreale, con la Pro loco di Poggio Moiano. Alle 11, la Banda musicale di Monte San Giovanni in concerto nella piazza principale del paese e, dalle 12, le fregnacce alla sabinese, salsicce e bruschetta con olio extravergine di oliva. A fare da cornice la musica del gruppo folk Kidderia con un viaggio nella musica popolare italiana. Alle 15, la pizza fritta di Torricella in Sabina, anche con zucchero e cioccolato. Spettacolo musicale a cura dell’Orchestra Tonino Serva. Informazioni alla Pro loco di Casaprota, allo 0765/85102.

A Cantalupo in Sabina, II edizione della festa dell’olio, oggi: Paolo Consumati, oggi, insegnerà ad assaggiare l’olio confezionato e quello per uso familiare, che verranno benedetti. In piazza Garibaldi, oggi pomeriggio, dimostrazione sui combattimenti medievali dei cavalieri templari, mentre domenica si prepareranno le tipiche paste italiane. In piazza sarà servito il pranzo.

A Vacone, oggi, la festa d’autunno: in località Pago, la produzione del periodo, come polenta, salsicce, castagne e vino novello mentre un’orchestra accompagnerà il banchetto fino all’imbrunire.

Oggi, Torricella in Sabina ospiterà l’Associazione apicoltori dell’alto Lazio, con i mieli di millefiori. Domenica le premiazioni.

Fino a martedì 31 ottobre, la biblioteca comunale Paroniana di Rieti ospita “Il Giro d’Italia delle Poesie in cornice”, concorso letterario organizzato dall’Associazione culturale “Il Club degli Autori”. Sono 57 le poesie esposte e i visitatori possono esprimere un giudizio in qualità di giurati. La mostra è visitabile lunedì 30 ottobre dalle 13 alle 19, martedì 31 ottobre dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Festa e sapori d'autunno a Castelmenardo di Borgorose.

La musica e la cultura giapponese protagoniste oggi al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina: in programma “Montopoli incontra il Giappone”, gemellaggio musicale con la Sabina internationalensemble. Il via alle 15 con la Banda musicale di Montopoli e, alle 18, il concerto, a ingresso gratuito, diretto da Giacomo Bianchi.

Il Fara Music Festival, versione autunnale, ha reso note le date dei tre concerti in programma a partire da oggi, a Casperia e a Roccantica. Nel dettaglio, domenica 29 ottobre e mercoledì 1° novembre a Casperia, domenica 5 novembre a Roccantica. Sul palco di Casperia (in piazza San Giovanni Battista), oggi, ci sarà Daria Biancardi, mentre il concerto del primo novembre vedrà sul palco di Casperia Susanna Stivali. Il trio Fabio Zeppetella, Roberto Gatto e Luca Mannutza sarà a Roccantica (Casa del Diospero) domenica 5 novembre. I concerti sono a ingresso gratuito e inizieranno alle 14. Prima ci sarà un brunch. I tre concerti itineranti chiudono, di fatto, la programmazione del Fara Music 2023, che ha visto nella scorsa estate numerosi concerti e artisti. Il programma è inserito nel progetto “M.C.R. - Il medioevo che rivive - Montasola, Casperia, Roccantica”.

Non soltanto la devastante scossa del 24 agosto 2016, che rase al suolo Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, ma anche quella che poco più di due mesi dopo, il 30 ottobre, fu definita dall’Ingv come la sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso. E proprio a partire dalla ricorrenza del sisma del 30 ottobre di sette anni fa che si è mosso il collettivo fotografico mantovano Order#10362 (nato nel 2019 dalla passione per la fotografia di Elisa Bianchi Testoni, Marco Brioni e Umberto Righi), realizzando una ricerca fotografica sui luoghi devastati dal terremoto del centro Italia nel 2016 e dando vita a “#3016”, viaggio nell’archeologia della memoria ferita e immobile. Un progetto pensato in un viaggio nel 2020 dai tre fotografi insieme al fotoreporter fermano Giovanni Marrozzini e realizzato nel 2021 attraversando le zone investite dai terremoti del 2016, con particolare attenzione ai Comuni di Accumoli, Arquata del Tronto, Visso, Ussita e alle rispettive frazioni. Occhi, quelli del collettivo Order#10362, che scrutano il delicato equilibrio tra uomo e territorio, come la ricerca sull’antropizzazione dei territori golenali del Po: poi il passaggio alle terre martoriate dal sisma, dove i tre fotografi si sono mossi per sottolineare in che modo fenomeni devastanti come un terremoto alterino la percezione dello scorrere del tempo, chiave di lettura dell’intero progetto e della mostra che, da venerdì, è allestita nello spazio Mimesis di via Roccantica 8, a Roma. In contemporanea, da ieri, a partire dalle 18, ad ospitare il lavoro del collettivo nella sua sede di Rieti, in via del Duomo 2, sarà anche l’associazione fotografica Utopia, che - dopo aver accolto lo scorso 30 settembre il fotografo palermitano Tony Gentile, autore dell’iconico scatto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - a distanza di poco meno di un mese torna di nuovo in scena, stavolta con un secondo allestimento dopo quello d’esordio realizzato a giugno grazie a “Leaving and weaving”, lavoro della statunitense Deanna Dikeman. L’esposizione reatina sarà inaugurata alla presenza degli autori di “#3016” che, per l’occasione, accompagneranno i visitatori tra gli scatti della mostra, illustrando il loro progetto. L’esposizione resterà aperta da mercoledì a domenica, dalle 18 alle 20, fino al 18 novembre. Dal materiale fotografico è nato anche un libro, curato da Paola Fiorini e presentato al Festival della Fotografia Etica di Lodi.