Sabato 30 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Con lo spettacolo del direttore artistico Massimo Wertmüller, si chiude oggi la IV edizione di “Sentieri in Cammino”, la rassegna di teatro e musica realizzata con il contributo della Regione Lazio, della Fondazione Varrone e di dodici Comuni della provincia di Rieti. A coadiuvare per l’organizzazione Paolo Di Reda, che ha portato quest’anno trenta spettacoli nella provincia di Rieti. A concludere la rassegna, questa sera alle 21, al teatro Comunale “Sant’ Antonio” di Scandriglia, arriverà proprio Massimo Wertmüller con il suo spettacolo “Il Pellegrino”, scritto e diretto da Pierpaolo Palladino, con Pino Cangialosi (fagotto e percussioni e autore delle musiche) e Fabio Battistelli (clarinetto). È la storia romanzata del vetturino Ninetto, al servizio del cardinale Caracciolo, a Roma, negli anni in cui gli echi delle idee della rivoluzione francese mettono a dura prova il papato. Pio VII, pontefice che si è sempre opposto alle idee liberali, con il suo esercito di mercenari zuavi) continua a reprimere ogni moto rivoluzionario e a far tagliare le teste piene delle idee che possono suscitarli. Wertmüller entra ed esce dai panni di ben venticinque personaggi della Roma papalina. Ne nasce un ricco monologo a più voci, con l’attore che crea spaccati di vita della Città Eterna e delle sue affascinanti atmosfere d’ambiente. Ingresso 6 euro, prenotazioni su postmaster@sentieriincammino.com.

Per una rassegna che finisce, un’altra che parte, sempre questa sera (ore 20.30), a Toffia. Con lo spettacolo “Marte e Venere”, prende il via la XIV edizione della stagione teatrale “10 spettacoli per un teatro”, presso il complesso San Bernardino. Venere e Marte, due realtà differenti ma non per questo inconciliabili. In una società dove le diversità tra uomo e donna vengono accentuate come fosse una competizione, Claudio Gnomus ricoprirà le vesti del conferenziere esperto di problemi di coppia, che guiderà la rappresentazione camminando sulla strada dell’ironia, mostrando piccole verità, ponendo l’accento sulle differenze uomo/donna e suggerendo come realizzare una vita migliore all’interno della coppia quando la vita si complica. Lo spettacolo vedrà la presenza di Amalia Vox (performer internazionale di burlesque) e di Madame Sophie (attrice e performer di burlesque), che si esibiranno in alcuni numeri di burlesque show. Anche quest’anno gli spettacoli saranno seguiti da degustazioni di prodotti tipici. Ingresso alle rappresentazioni: 12 euro, tessera associazione 2 euro, degustazione gratuita. Info e prenotazioni su 33oc.teatro@gmail.com oppure un sms al 347/9293552.

Inaugurata, nella sala mostre di Palazzo Dosi Delfini di Rieti, messo a disposizione dalla Fondazione Varrone, la personale “Oltre il tempo” di Guillaume Rossignol, col patrocinio di Provincia e Comune di Rieti. In mostra opere pittoriche - paesaggi e figure - sul modo di percepire il tempo. La mostra è visitabile fino al 29 ottobre: venerdì ore 17-20, sabato e domenica ore 10-13 e 17-20. Visite infrasettimanali su prenotazione al 334/7373743.

Tutto pronto a Poggio Bustone, per la 73esima sagra della porchetta, in programma oggi e domenica. La manifestazione si svolgerà presso I Giardini di Marzo. Oggi alle 17, apertura ufficiale della sagra e degli stand gastronomici e, alle 18, “aperi-pork”, con porchetta e spritz. Alle 20, cena a cura della Pro loco e stand aperti e, alle 21.30, serata danzante con l’Orchestra Sole d’Italia. Domanica, dalle 10, l’apertura degli stand e, alle 11, concerto della banda musicale Orchestra Dino Gentileschi. Degustazione della porchetta dalle 11.30 e, alle 13, apertura del ristorante-sagra. Dalle 14, “Fattore G”, musica live dance e karaoke con Giobbe.

Festa patronale di San Michele Arcangelo a Montopoli di Sabina, fino a domenica. Oggi, serata danzante, con Maurizio Serafini, mentre domenica intrattenimento musicale con il Duo di Picche e Regine di cuori. In funzione uno stand gastronomico e attiva una pesca di beneficenza.

Anche Casaprota celebra oggi San Michele Arcangelo: oggi alle 19.30, la processione e, alle 21, la Colorado band.

Luppolo Festival, oggi, a Poggio San Lorenzo: oggi pomeriggio, dopo la visita al luppoleto, spettacoli con artisti di strada, laboratorio e convegno sul luppolo, visite guidate al paese e poi, aperture degli spillatori e delle cucine. In serata la musica con Damiano e Marta.

Musica e natura, domenica, all’altopiano di Rascino in “Musica in Cammino”, con trekking e musica popolare nella terra di pastori, lupi e lenticchie.

A Rieti, fino a oggi, le giornate sulla valorizzazione, promozione e sperimentazione dei prodotti tipici locali e il patrimonio enogastronomico del territorio reatino. Con un contributo regionale dell’Arsial, la V Comunità Montana del Montepiano, in collaborazione col Comune di Rieti, ha organizzato l’iniziativa avviata all’Istituto Costaggini, coi saluti del commissario della V Comunità Montana, Gastone Curini. Oggi ci si sposta al Terminillo, nell’area dell’ex vivaio forestale, a Pian de’ Rosce: al mattino, open day di presentazione, visite e degustazioni di prodotti e vini di area montana. Presentazione dei vini della Cantina Le Macchie di Castelfranco e i prodotti dell’azienda Coop agricola Mucilla 2004. A seguire, l’apertura del vivaio, degli stand e una polentata, in collaborazione con l’azienda agrituristica Le Fontanelle di Contigliano.

Il momento - l’istante nel quale i magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sorridono con complicità, scambiandosi una battuta durante un incontro pubblico per la presentazione della candidatura alla Camera dei Deputati del loro collega Giuseppe Ayala - ha finito quasi per offuscare la figura di Tony Gentile, l’allora venticinquenne fotoreporter palermitano che il 27 marzo 1992, due mesi prima della strage di Capaci, al Palazzo Trinacria di Palermo colse quell’immagine. Ma oltre ad una delle foto divenute maggiormente simbolo della lotta alla mafia e che ha segnato la storia fotografica d’Italia, riprodotta su ogni supporto e in ogni occasione, Tony Gentile è stato ed è molto più di un solo scatto. A raccontarlo sarà lui stesso, oggi alle 18 a Rieti, in via del Duomo 2 (ex sede della libreria Gulliver), ospite della neonata associazione di promozione sociale Utopia, nata dall’amore dei sette soci fondatori per la fotografia e il racconto per immagini e che, dopo aver ospitato a giugno la mostra “Leaving and weaving” della fotografa statunitense Deanna Dikeman, prosegue ora la sua serie di incontri, dopo il primo appuntamento che ha visto protagonista il fotografo romano Fabio Moscatelli. Nato a Palermo, classe 1964, in veste di fotoreporter, Tony Gentile ha vissuto le stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio: approdato all’agenzia Reuters, ha poi raccontato due Mondiali di calcio (uno, quello del 2006, vinto dall’Italia di Marcello Lippi), quattro Olimpiadi, tre papi nei loro numerosi viaggi apostolici e incontri tra capi di stato (passando anche per la stanza ovale della Casa Bianca, sotto la presidenza Obama), muovendosi con disinvoltura tra cronaca, attualità, sport e fatti di costume. Nell’incontro all’interno della sede di Utopia, Gentile ripercorrerà, quindi, la sua carriera parlando di fotografia, della professione di fotoreporter, degli anni della guerra tra mafia e Stato, della genesi dello scatto che ha segnato la sua carriera quando ancora era collaboratore Reuters dalla Sicilia e del diritto d’autore in fotografia, presentando anche la sua ultima pubblicazione, “Sicilia 1992. Luce e Memoria”, dove cronaca e piccole storie si incrociano attraverso le sezioni tematiche in cui è stato diviso il libro. Accanto ai suoi racconti per immagini, non mancherà tuttavia lo sguardo di Tony Gentile rivolto alla vita di tutti i giorni, scoprendo così non soltanto il fotogiornalista ma anche il narratore attento delle storie della gente comune.