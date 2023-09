Sabato 23 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Penultimo appuntamento della IV edizione di “Sentieri in Cammino”, quello di oggi a Poggio Moiano, dove va in scena “Rap-sodia”, commedia in musica con Dosto & Yevski. “Sentieri in Cammino” la rassegna di teatro e musica diretta da Massimo Wertmüller, coadiuvato per la musica da Stefano Caponi e Carla Tutino, si avvicina alla conclusione dell’edizione 2023. Oggi alle 21, al teatro Comunale Vicolo Primo di Poggio Moiano, per la regia di Pino Ferrara, l’appuntamento con i due musicisti di formazione accademica, che amano divertire e divertirsi con la musica. Uno spettacolo originale del due, che unisce sul palco musica e comicità, che si “rincorrono” tra l’imprevedibile pianoforte di Dosto e il pachidermico contrabbasso di Yevski. “Rap-sodia” si svolge tra incidenti, gag e burle, basate esclusivamente su suoni e gesti, senza l’ombra di un testo, viaggiando tra suoni e atmosfere diverse. Lo spettacolo rispecchia appieno l’idea di base del lavoro di Dosto&Yevski, che negli anni li ha catapultati in un lungo viaggio tra i generi più vari, dove si mescolano l’opera e il tango, il sinfonico con i ritmi africani, passando anche attraverso sambe, operette, jazz e canzoni. La coppia ha trovato in Donna Olimpia, mezzosoprano che entra in scena con numeri comici, una compagna di strada. Ingresso 6 euro, preferibilmente con prenotazione all’e-mail postmaster@gmail.com. La quarta edizione di “Sentieri in Cammino” è realizzata con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone, con la collaborazione di dodici Comuni della provincia di Rieti.

Giornate europee del Patrimonio anche in Sabina. Oggi alle 18, visita straordinaria serale alla città di Trebula Mutuesca, a Monteleone Sabino. Dopo la visita alla scoperta della città romana, in scaletta un aperitivo nell’anfiteatro romano. Domenica alle 10.30, la visita guidata, con un archeologo. Sarà possibile visitare la cisterna romana. Prenotazione info@museomonteleonesabino.it o, whatapp, al numero 360/1015051.

A Cottanello, oggi, visite guidate curate dai funzionari della Soprintendenza alla villa romana degli Aurelii Cottae, edificio di età imperiale, con numerosi mosaici. Orari delle visite: 10 e 11.30.

Sarà inaugurata oggi alle 16, all’Archivio di Stato di Rieti (viale Ludovico Canali 7), la mostra storico-documentaria e iconografica “L’invenzione del Terminillo. Rieti e la «montagna di Roma»”, a cura di Alfredo Pasquetti e Daniele Scopigno, in collaborazione con l’Archivio Luce e la partecipazione della Alessandro Rinaldi Foundation. L’edizione è ispirata al tema individuato dal Consiglio d’Europa e dal titolo “Patrimonio InVita”, ovvero la ricchezza culturale intesa come patrimonio vivente, quindi anche naturalistico e paesaggistico.

Per la “Residenza MigrAzioni_Terrarte 2023”, del teatro delle Condizioni avverse, oggi alle 19, nella sala polivalente comunale di Casperia, verrà presentato il progetto residenziale con lo spettacolo “Shipwreck 37°17’15.1”N 26°47’27.7”E___Nerò”, con Lisa Rosamilia di Matroos Dance Theatre Company. L’ingresso è gratuito. Il progetto residenziale iniziò lo scorso 9 settembre a Casperia per concludersi domani.

Tornano le attività artistiche dell’Associazione 33 Officina Creativa, con l’avvio della nuova stagione “10 Spettacoli per un Teatro”, XIV edizione, dal 30 settembre al 2 dicembre, presso il Complesso San Bernardino, in piazza Lauretana 3 a Toffia. Questa sera, alle 20.30, lo spettacolo “L’annu dì Quadrifoggj”: una commedia in dialetto toffiese di Maria Petrucci, presentata da La Compagnia dei Dilettanti con adattamento e regia di Pino Grossi. Domenica, “Studi Aperti”, con la presentazione degli artisti ospitati da 33oc a settembre, con la possibilità di trascorrere alcune ore, dalle 12, con Kate Brock e Federico Fenucci.

Sagra con vista sul Turano, domenica, a Castel di Tora, dove protagonisti saranno gli “strigliozzi”, pasta fatta a mano tirata e allungata fino a ottenere sottili strisce. Una tradizione, quella delle massaie di Castel di Tora, che rinnova l’appuntamento per far conoscere il piatto tipico della cucina artigianale locale. Dalle 12 alle 17, fino ad esaurimento scorte, va in scena la 26esima sagra degli strigliozzi, conditi con sugo al pomodoro, accompagnati dal vino e dalle altre specialità locali come i dolci tipici e il pane cotto a legna. Prodotti caratteristici negli stand lungo le vie del paese, visite al borgo e al castello di Monte Antuni o alla vicina Riserva naturale monti Navegna e Cervia. L’iniziativa è all’aperto e funzionerà un sevizio navetta. Informazioni: info@fuoriporta.org.

Festa a Catino (Poggio Catino): stasera i Liscio e Gasato. Domenica alle 10, visita di Catino, pranzo, animazione per bambini alle 16.30 e, alle 21.30, proiezione del corto di Guerrino Filippini “Gregorio da Catino”.

“Inizio e fine dell’Universo tra Scienza e Fede”, oggi, nella sala conferenze Fabrizio Naro nel Castello Orsini-Naro, sede dell’Osservatorio astronomico pubblico “Orso Mario Corbino” di Mompeo. La conferenza (ore 15.30) verte su un punto d’incontro tra due mondi apparentemente distanti: la scienza e la fede. Durante l’iniziativa, padre Gabriele Gionti (cosmologo della specola vaticana), guiderà i partecipanti a esplorare le domande più profonde dell’umanità su origine e destino dell’universo.

Ultimo appuntamento questa sera a Casperia con il progetto “Dimore del tempo”, a cura della Jobel Art Teatro: alle 21, in piazza San Giovanni Battista, lo spettacolo teatrale “Colombo - Un vortice di immagini tra le onde dell’oceano fino al Nuovo Mondo”.

Concerto meditativo con cena, questa sera, al Gatto Rosso di Casaprota, con la voce di Laura Desideri, in un concerto per celebrare l’equinozio di autunno. Info al 324/9947465.

Escursione sul Monte Tancia, domenica mattina, per “Immersione nel paesaggio”: un percorso di media difficoltà, di 9,5 chilometri. La durata, con le soste, è di 6 ore: iscrizioni entro oggi.