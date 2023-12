Martedì 26 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del 26 dicembre, festività di Santo Stefano, in tutto il Reatino.

A Casperia, nella palestra comunale, oggi alle 21, la Life dance school della maestra coreografa Emanuela Antonelli presenta lo spettacolo natalizio“Il viaggio per la Vita” danza classica, moderna, jazz e funky, all’interno della serata un piccolo revival di Romeo e Giulietta “Ama e Cambia il Mondo”; partecipano le allieve dei gruppi di danza di Casperia, Stimigliano, Torri in Sabina, Forano, Cottanello e Magliano Sabina.

Sempre oggi, a Selci in Sabina alle 18, presso la palestra della scuola elementare il Concerto di Natale della Banda musicale comunale di Selci diretta dal maestro Fabrizio Lalli.

A Leonessa, oggi, il Villaggio di Babbo Natale alle 17.30 in piazza 7 Aprile mentre mercoledì presso l’Auditorium Santa Lucia alle 17.30 il Concerto di Natale.

Il Villaggio di Babbo Natale è ad Amatrice e oggi c’è la tombola dei bambini alle 16 presso l’Auditorium.

Oggi "In Arte Montenero" con animazione per bambini, giocoleria, equilibrismo, sputafuoco, hoola hop, bolle di sapone e magia dalle 16.30 per i bambini mentre alle 18.30 presso la chiesa di San Cataldo Vescovo il concerto "Lucevan le stelle...a Natale", a cura delle Capinere Ensemble con 500 candele a led che illumineranno lo spettacolo.

Presepe vivente a Greccio. Gli 800 anni del presepe vivente, ideato da San Francesco nel 1223, hanno donato nuova luce al paese, mai così visitato come in queste settimane di festa, con arrivi da tutto il Lazio e non solo. Difficile ricordare 50 pullman di turisti in una sola domenica o tre troupes televisive in una giornata. Eppure è successo. Sullo sfondo il santuario (aperto dalle 9 alle 18), il museo (dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), la mostra-mercato (dalle 10 alle 18), il sentiero degli artisti e la rievocazione storica del primo presepe del mondo, giunta anch’essa a un importante traguardo, il mezzo secolo di vita. Nata da un’intuizione della Pro loco in occasione del 750esimo anniversario del Natale di Francesco, la sacra rappresentazione torna quest’anno col fascino di sempre, ma con una ventina di comparse in più e un nuovo quadro, la scena del Papa, reinserita nel copione per ricordare l’approvazione della Regola dei frati minori, datata 29 novembre 1223. Messe in archivio le rievocazioni dell’8 dicembre a Greccio e di domenica scorsa a Siena e del 24 dicembre, il prossimo appuntamento è fissato per oggi, martedì 26 dicembre, nel piazzale inferiore del convento, dove sono state installate tribune per il pubblico, con 1.500 posti a sedere e una tensostruttura riscaldata. In poco meno di un’ora, le sette scene del presepe vivente - sceneggiate e dirette dal regista locale, Stefano Martini - ripercorreranno la presenza di San Francesco a Greccio tra il 1209 e il 1223. Sul set naturale del piazzale intitolato a Giovanni Paolo II, 70 comparse in costume medievale e dialoghi interamente dal vivo. Lunedì alle 12, la solenne celebrazione di Natale sarà presieduta dal Ministro generale dell’ordine dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli. Fitto il calendario delle repliche del presepe vivente: martedì 26, giovedì 28 e sabato 30 dicembre, l’1, il 5, 6 e 7 gennaio, sempre alle 17.45.

Presepe medievale itinerante oggi a Bocchignano di Montopoli. L’associazione di promozione sociale di Bocchignano propone oggi, martedì 26 dicembre e il 6 gennaio 2024 il Presepe medievale itinerante che si snoderà lungo le vie del centro storico. La manifestazione prende spunto dalla poesia “La Notte Santa” di Guido Gozzano e dalla visita pastorale avvenuta nel 1343 dal Cardinale Hispano al castello di Bocchignano.

E tra i presepi esposti in ogni dove in questo periodo non da ultimo c’è quello subacqueo alle Sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri, unico nel Centro Italia, con le grandi statue calate nella vasca dai sommozzatori.

C’è il cinema di “Sabina in Prima Fila” nelle festività: oggi, martedì 26 dicembre, a Casperia, presso il Teatro Ignazio Gennari alle 17.30 Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, mentre al Teatro Manlio di Magliano Sabina, sempre alle 17.30 Aldo, Giovanni e Giacomo ne Il grande giorno di Massimo Venier che sarà replicato sempre martedì alle 18 a Palazzo Orsini Naro di Mompeo. Mercoledì 27 dicembre alle 17.30 in programma al Teatro Vicolo Primo di Poggio Moiano Asterix & Obelix il Regno di mezzo di Guillaume Canet con Zlatan Ibrahimovic e Vincent Cassel, mentre la sera alle 21 altri due film in programma: a Toffia rapito di Marco Bellocchio e al Teatro Luigi Cianni di Castelnuovo di Farfa I migliori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo con Anna Foglietta.