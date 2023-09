Rieti, tappa a Rieti per le eccellenza enogastonomiche del Lazio

RIETI - 5 masterclass sulle eccellenze enogastronomiche della Regione Lazio, in un viaggio tra le 5 province

Progetto ammesso e finanziato dal bando di Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) per la concessione di sovvenzioni e contributi,

ai sensi del regolamento approvato con deliberazione dell’amministratore unico n.16 del 20.04.2015 a favore dei progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei

prodotti agroalimentari del Lazio - annualità 2023. L'appuntamento è presso il ristorante La Foresta, in via Foresta 51, a Rieti (Castelfranco).



L’Ais S Lazio - Associazione Italiana Sommelier è tra i vincitori dell’avviso pubblico di ArSial (destinato al finanziamento di progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e spe- rimentazione, che riguardano i prodotti agricoli e il patrimonio enogastronomico laziale) con il progetto di formazione e divulgazione “Lazio da Scoprire”, per il quale ha ottenuto uno dei punteggi più alti (81/100) e il contributo richiesto di 20.000 euro.

A partire da sabato 23 settembre alle 18, in attuazione del progetto, l’Ais Lazio organizzerà presso il ristorante "La Foresta” a Rieti 5 masterclass, gratuite per il pubblico, dedicate alle eccellenze enogastronomiche del Lazio.

Si tratta di un viaggio in 5 tappe, 5 incontri dedicati ciascuno ad una provincia: il primo dedicato a Rieti (23 settembre) a cura del presidente di Ais Lazio e relatore Francesco Gurcilena; il secondo a Latina e a Frosinone (26 settembre) a cura della relatrice Ais Emanuela Di Palma; il terzo a Roma e Viterbo (27 settembre) a cura del relatore Ais Ange- lo Petracci. Un percorso di formazione, ideato sulla base della mission e delle competen- ze previste dallo Statuto dell’Ais Lazio, ovvero svolgere ogni attività culturale e didattica per promuovere la conoscenza delle specificità territoriali e delle tradizioni locali, connes- se ai prodotti enogastronomici.

Per ogni provincia e in ogni incontro saranno scelti i prodotti tipici da illustrare nelle loro caratteristiche organolettiche, qualità, produzione a basso impatto ambientale e sotto il profilo dell’abbinamento cibo-vino o cibo-birra. Gli eventi saranno gratuiti per i partecipanti con un numero massimo di 40 partecipanti.

Info e prenotazioni alla mail: comunicazione@aislazio.it