Rieti, giovane sabino colpito da un braccio meccanico sul lavoro

RIETI - Giovane operai sabino colpito da un braccio meccanico. Momenti di paura per le condizioni di un 40enne sabino finito vittima di un incidente sul lavoro a Roma.

Per cause accidentali e ancora in fase di accertamento, l'uomo ha subìto un fortissimo trauma compressivo toracico a causa di un improvviso spostamento del braccio meccanico di un mezzo da lavoro mentre l'operaio effettuava le operazioni di scarico di materiali edili. Il 40enne nell'immediatezza è riuscito a tornare in Sabina a bordo del proprio mezzo per poi accusare le gravi conseguenze del sinistro. Ora, dopo essere rimasto sotto osservazione presso il nosocomio reatino, è stato dichiarato fuori pericolo.





















