Lunedì 1° agosto inizia l’intervento di ripavimentazione della strada di Maglianello

RIETI - Lunedì 1° agosto saranno avviati i lavori di ripavimentazione dei tratti più ammalorati della strada comunale della frazione di Maglianello.

«Proseguiamo nel piano di intervento per la sistemazione delle strade comunali – spiegano il sindaco Daniele Sinibaldi, l’assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli e l’assessore alle Frazioni Fabio Nobili – Diamo corso, con questi nuovi interventi, al pacchetto finanziato con 125mila euro dal Ministero degli interni attraverso il contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali concentrandoci, in questo caso, sulle frazioni».