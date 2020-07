Rieti, Piazza Oberdan e Piazza Mazzini: il Comune ha avviato i lavori di ripristino

RIETI - Sono iniziati oggi i lavori di ripristino delle sedute di Piazza Oberdan e Piazza Mazzini. Per l’opera, l’Assessorato ai Lavori pubblici guidato da Antonio Emili ha stanziato risorse per circa 20.000 euro, al fine di mettere in sicurezza e di restituire vigore architettonico ad uno dei tratti più pregevoli e più in uso del centro storico cittadino. Gli interventi riguarderanno, tra le altre cose, la rimozione delle lastre ammalorate o distaccate, la sistemazione delle strutture e la sostituzione con nuovi elementi di rivestimento delle stesse caratteristiche e materiale dei precedenti.

«Con l’avvio dei lavori di ripristino di Piazza Oberdan, la Giunta Cicchetti consolida l’impegno profuso nella più generale opera di riqualificazione dell’intero panorama urbano, a beneficio del quale l’Assessorato all’Urbanistica ed ai Lavori pubblici ha adottato le delibere di attuazione della legge sulla rigenerazione urbana e si accinge ad incrementare le risorse destinate al rifacimento della rete viaria con un investimento senza precedenti – dichiara l’assessore Antonio Emili - In tal modo l’Amministrazione comunale conduce in avanti la battaglia intrapresa contro il degrado del tessuto urbano e ne promuove il rilancio nell’ottica di una virtuosa opera di manutenzione del territorio».

