RIETI - L’Amministrazione comunale di Rieti prosegue nell’opera di manutenzione, attraverso gli investimenti e la programmazione del settore dei Lavori pubblici. Nei giorni scorsi è terminata la ripavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del quartiere di Chiesa Nuova, mentre in questi giorni inizieranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Salaria per L’Aquila. Per effetto di questi ultimi la carreggiata destinata alla circolazione stradale potrebbe subire parziali e temporanee restrizioni.«Prosegue l’azione di riqualificazione dell'intera rete viaria locale messa in campo dalla Giunta Cicchetti – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Emili – Finora abbiamo già investito risorse per un ammontare pari a 700.000 euro, al fine di restituire dignità e di mettere in sicurezza le vie di collegamento alle frazioni, alle periferie ed al centro storico della città di Rieti».