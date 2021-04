Pescatori si ribaltano con la barca nel Lago del Salto, salvati dai vigili del fuoco

RIETI - Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti per soccorrere due pescatori erano finiti in acqua nel Lago del Salto (zona Borgo San Pietro) dopo che la loro barca era finita in avaria.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto e recuperato i due, in ipotermia, grazie ad un mezzo nautico. I pescatori, residenti a Pescara (che nel mentre erano riuscite a mettersi in salvo su di una piattaforma galleggiante) sono stati riportati velocemente a riva.

Sul posto anche i carabinieri del comando stazione di Petrella Salto. In buone condizioni sono stati presi in carico da un equipaggio del 118 della postazione di Borgo San Pietro e trasportati in ospedale per accertamenti.

