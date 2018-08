di Emanuele Faraone

RIETI - Nuovo look per la spiaggia dei Pioppi a Borgo San Pietro. Sono iniziate questa mattina le operazioni di taglio e rimozione delle alberature presenti ai margini dell’area di sosta e di alcune all’interno della spiaggia. Un taglio programmato e disposto con ordinanza comunale del sindaco Gaetano Micaloni dopo le avverse condizioni meteo del 22 agosto scorso che avevano provocato la caduta di ben quattro pioppi di alto fusto fortunatamente causare danni a cose o persone.



Infatti, a seguito di sopralluogo tecnico e perizie effettuate da un tecnico agronomo sugli alberi, sono state valutate e riscontrate condizioni di instabilità e pericolo così da far procedere l’amministrazione comunale alla predisposizione, d’urgenza, di taglio, potatura e depezzamento di alcuni pioppi, anche di quelli irrimediabilmente danneggiati. Divieto di accesso fino alle 18 di oggi.

Venerd├Č 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16



