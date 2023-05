I ragazzi de “L'Albero delle Farfalle” hanno rappresentato “Il viaggio di Ulisse” all'oratorio di Regina Pacis

RIETI - Nel pomeriggio del 27 Maggio i ragazzi de "L'Albero delle Farfalle" O.d.V. hanno rappresentato "Il viaggio di Ulisse" presso l'oratorio di Regina Pacis in via Paolessi a Rieti.

Ha aperto la manifestazione il presidente dell'associazione salutando i convenuti e ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della rappresentazione teatrale dagli attori (Alesia, Francesca, Francesco, Ramona, Stefano e Valentino) ai registi e scenografi (Giulia, Jessica, Rita e Francesco).

Ha preso poi la parola Rita che ha ricordato il percorso teatrale dei ragazzi iniziato con "Il piccolo principe" e con "Le favole di Fedro" ed arrivato a "Il viaggio di Ulisse" dopo la forzata interruzione a causa del Covid-19. La signora Rita ha illustrato il significato della scelta di questa rappresentazione sottolineando la sinergia che si è creata nell'associazione nel portare in scena certi valori soprattutto in un periodo di incertezza come questo.

Si è passati poi alla rappresentazione vera e propria. Si è aperto il sipario con una immagine suggestiva che ci presentava gli attori nelle sembianze dei compagni di Ulisse, ancora in guerra, armati fino ai denti con spade, scudi, corazze, lance, elmi e gonnelle.

Le oltre 100 persone presenti, prese di sorpresa hanno apprezzato ed applaudito. Il sipario si è chiuso e poco dopo si è riaperto presentandoci Ulisse e i suoi compagni in mezzo al mar Mediterraneo in una nave costruita per l'occasione dai ragazzi sotto la guida esperta di Francesco.

I ragazzi hanno rappresentato alcuni incontri fatti da Ulisse nel suo avventuroso viaggio: Arrivo nell'isola dei ciclopi ed incontro con Polifemo; Approdo sull'isola della maga Circe; e L'incontro con le sirene. Dopo 10 anni di navigazione Ulisse riesce finalmente a raggiungere Itaca ed i ragazzi hanno rappresentato: Ulisse sfida i Proci e l' Incontro con Penelope.

La manifestazione si è conclusa con grandi apprezzamenti ed applausi da parte del pubblico e con la soddisfazione degli attori, di tutti i collaboratori e dell'associazione "L'Albero delle Farfalle". Al termine le famiglie dei ragazzi hanno voluto offrire un rinfresco a tutti i convenuti dando l'appuntamento al prossimo anno per una nuova avventura teatrale.