Kienergia super a Civitanova: padroni di casa battuti 78-47. Assente Papa

RIETI - Roboante ritorno alla vittoria in trasferta della Kienergia Npc Rieti che al PalaRisorgimento travolge per 47-78 i padroni di casa di Civitanova. Successo mai in discussione, con i reatini che hanno dato una grandissima prova di carattere nascondendo alla perfezione i tantissimi problemi di formazione: coach Gabriele Ceccarelli ha dovuto fare a meno di Francesco Papa, out per un problemi di salute, con Marco Timperi e Filippo Testa scesi in campo dopo una settimana alle prese con un virus intestinale. In quintetto sono andati Maurizio del Testa e Eugenio Cortese, autori di un'ottima prestazione con 10 punti del primo e 6 punti con 5 rimbalzi del giovane under.

Rieti è scappata via fin dalle prime battute, grazie anche ad un Timperi comunque in palla che ha segnato a ripetizione in avvio e con un Tiberti top scorer con 17 punti e 9 rimbalzi in "appena" 22' in campo. Gara virtualmente chiusa nella prima parte del terzo quarto, con Rieti già oltre i 20 punti e con vantaggi aumentati fino a 35 punti, quando poi Ceccarelli ha mandato in campo gli under per un finale con Buccini, Godwin , Cortese e Frizzarin in campo che hanno condotto fino al +31 finale. Un'ottima iniezione di fiducia in vista della sfida della settimana prossima con Ancona in casa.

Il tabellino

Virtus Basket Civitanova Marche: Costa 4 (1/7, 0/3), Musci 14 (6/9, 0/1), Riccio 12 (3/7, 1/5), Felicioni 5 (1/1, 1/3), Vallasciani 2 (0/3, 0/2); Guerra 6 (0/2, 2/4), Rosettani 4 (1/7, 0/2), Montanari, Seri, Pedicone ne, Dessì ne. All. Schiavi

Kienergia Rieti: Antelli 2 (1/7, 0/2), Del testa 10 (2/2, 2/4), Cortese 6 (2/2, 0/1), Timperi 14 (6/10, 0/1), Tiberti 17 (8/10 da 2); Saladini 15 (2/5, 3/4), Broglia 7 (3/4 da 2), Testa 5 (1/3, 1/4), Frizzarin 2 (1/3 da 2), Gabriele Buccini (0/1, 0/1), Godwin, Papa ne. All. Ceccarelli

Arbitri: Guercino e Giardini (An)

Note: Tiri da 3 Civitanova 4/20, Rieti 6/17; Tiri liberi Civitanova 11/13, Rieti 8/10. Uscito per 5 falli Riccio