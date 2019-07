PROGRAMMA K42ITALIA

Sabato 13 luglio:

Domenica 14 luglio:

RIETI - Sta per cominciare il grande weekend che vedrà il Terminillo, in provincia di Rieti, alla ribalta internazionale del mondo del running. Dal 12 al 14 luglio, infatti, sul massiccio reatino si svolgerà la K42ITALIA, l’unica tappa italiana del circuito internazionale di maratone e mezze maratone off-road K42SERIES, valevole quest’anno come gara di qualificazione all’UTMB, il summit mondiale del trail in programma dal 26 agosto al 1° settembre sul Monte Bianco. Al momento, sono già oltre 200 gli iscritti alla competizione.· Ore 10 Apertura KVillage· Ore 10.30 Partenza KKids e a seguire premiazioni bambini· Ore 15.30 Briefing pre-gara KSprint· Ore 16 Partenza KSprint e a seguire premiazioni KSprint· Ore 19 Briefing pre-gara K42 Italia e K21 Terminillo-Leonessa· Ore 22 Chiusura KVillage· Ore 6.30 Apertura KVillage, ritrovo atleti K42 Italia e controllo materiali· Ore 8 Briefing pre-gara K42 Italia e K21 Terminillo-Leonessa· Ore 8.30 Partenza K42Italia e K21 Terminillo-Leonessa e a seguire partenza della passeggiata escursionistica· Ore 10.20 Inizio arrivi K21 Terminillo – Leonessa (a Leonessa)· Ore 12.15 Inizio arrivi K42 Italia· Ore 14.30 Ultimi arrivi e fine gara K21 Terminillo-Leonessa (a Leonessa)· Ore 15 Premiazioni· Ore 18 Ultimi arrivi e chiusura KVillage