RIETI - La seconda giornata della K42 Italia ha fatto registrare un crescendo di presenze e di attenzione alla manifestazione che, per la prima volta, ha scelto come unica tappa italiana il territorio reatino. Grande affluenza al KVillage di Piazzale Zamboni al Terminillo, ottima partecipazione all’antipasto sportivo della KSprint e particolare attenzione ai momenti culturali con varie presentazioni di libri alle quali ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Fidal Lazio, Fabio Martelli. Domani, invece, è il grande giorno delle competizioni con le supersfide della K21 Terminillo-Leonessa e della K42.



IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 8 LUGLIO



Alle 7 apertura del KVILLAGE e Ufficio Gare



Alle 7.30 KBreakfast



Alle 8.30 Briefing K42ITALIA e K21TERMINILLO-LEONESSA al KVILLAGE



Alle 9 Partenza K42ITALIA, K21TERMINILLO-LEONESSA e NORDIC WALKING dal KVILLAGE



Alle 9.30 Partenza Camminata Escursionistica in collaborazione con Rotary Distretto2080 e Rotary Club Rieti in favore della campagna internazionale “End Polio Now” – dal KVILLAGE



Alle 11 Partenza KKIDS dal KVILLAGE in collaborazione con Atletica Studentesca Andrea Milardi



Alle 12 Premiazioni KKDIS



Alle 12.30 KPASTA PARTY in collaborazione con “Le tre porte” e l’IPSSEOA “Costaggini” di Rieti presso il KVILLAGE



Alle 15 Premiazioni K21 TERMINILLO-LEONESSA al KVILLAGE



Alle 15.30 Premiazioni K42 ITALIA al KVILLAGE



Alle 16.30 Chiusura KVILLAGE





Va ricordato che i vincitori (maschile e femminile) della K42 otterranno il pass per la finale mondiale del prestigioso circuito K42SERIES in programma nel prossimo novembre in Patagonia.

Sabato 7 Luglio 2018



