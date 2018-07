Il reatino Jaen Paul Troili rende omaggio a Marta Marzotto a due anni dalla scomparsa dell'icona della moda italiana

RIETI - Jean Paul Troili, famoso wedding planner e stilista reatino, nativo di Poggio Nativo, ha ieri reso omaggio a Marza Marzotto, a due anni dalla scomparsa (29 luglio del 2016), organizzando e partecipando alla festa-ricordo in onore dell'icona della moda italiana che si è tenuta in Sardegna.



La festa è stata organizzata per ricordare la Marzotto e allo stesso tempo per promuovere l’artigianato made in Sardegna, molto amato dalla stilista. L’evento è stato ospitato dal santuario della Madonna del Monte, nel territorio di Golfo Aranci, poco distante da Marinella e Porto Rotondo. E a organizzarlo è stata proprio la figlia della stilista ed ex modella, Diamante Marzotto.



Jean Paul Troili, ricordiamo, era legatissimo alla Marta Marzotto che in lui aveva creduto, introducendolo nel modo del jet set mondiale. I due erano legati da grande amicizia e la Marta Marzotto veniva ogni anno a Poggio Nativo, partecipando al Premio «Il Ratto delle Sabine», organizzato da Troili e che, un anno, ha visto anche la Marzotto premiata.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA