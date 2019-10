© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presentazione nella Galleria di Palazzo Colonna, a Roma , del libro del sabino Jean Paul Troili “Dimore storiche nell’arte”, edito da Rizzoli, presentato da Claudio Strinati e Andrea Crescenzi.All’evento culturale, Jean Paul Troili, sabino doc, celegre per l’organizzazione di cerimonie, scenografo di eventi mondani internazionali, ha raccontato il leitmotiv che anima le pagine del suo libro: «Che cosa è una festa? È magia, è atmosfera - ha spiegato - Quello che mi è sempre piaciuto del mio lavoro è la possibilità o, forse, l’illusione di avere una bacchetta magica capace di trasformare una serata in una favola antica. E quante ne ho scritte di queste fiabe».Sono infatti trent’anni che teste coronate, famiglie nobili, divi del cinema si avvalgono della “regia” di Troili per rendere indimenticabili i loro eventi speciali. Presenti alla serata oltre 350 invitati, tra cui il cardinale Giovanbattista Re e Bernardo Mattarella, figlio del presidente della Repubblica.Al fastoso ricevimento nella terrazza di Palazzo Colonna, presenti il fondatore di “Dagospia”, Roberto D’Agostino, la scrittrice Antonella Boralevi, i coniugi Letta, la famiglia Carraro, i Mainetti, i generali dei carabinieri Darici e Pascali, insieme al colonnello Gianni Cuneo. Nei prossimi giorni, il libro sarà presentato a Milano e, a dicembre, a New York.