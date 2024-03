La guerra del grano ucraino: senza dazi invasione nei mercati italiani e francesi. Polonia, Ungheria e Slovacchia vietano le importazioni

La guerra del grano in Europa. Prima la strigliata di Volodymyr Zelensky ai leader riuniti a Bruxelles, poi la risposta dell'Europa. Al vaglio già da alcune settimane, la proposta dell'esecutivo guidato da Ursula von der Leyen di introdurre dazi all'import dei prodotti agricoli dalla Russia - grano in testa - è pronta a essere svelata. Un testo per dare una nuova sferzata all'economia del Cremlino e allo stesso tempo nuove risposte ai malumori degli agricoltori europei.

Guerra del grano, la situazione

Con l'agricoltura in cima all'agenda della seconda giornata di lavori del vertice Ue, il confronto sarà dominato anche dall'intesa politica appena conclusa sulle salvaguardie sulle derrate alimentari provenienti dall'Ucraina. Parigi - insieme a Varsavia e Budapest - chiede limiti più stringenti per i carichi di grano, pollame, uova e zucchero ucraini.

Lasciati questa volta a casa i trattori e scongiurati nuovi scontri muscolari, il richiamo all'Europa degli agricoltori si ripete anche a margine della due giorni di Consiglio europeo. Le risposte comunitarie, nella visione di entrambe Confagricoltura e Coldiretti, rappresentano un passo in avanti ma non sono ancora sufficienti a tutelare il settore. Serve «cambiare la Pac» e introdurre tutele commerciali. Ma su quest'ultimo fronte la necessità di salvaguardie si scontra con il supporto all'Ucraina. Una contraddizione evidenziata da Zelensky che, in videocollegamento con i Ventisette, non ha mancato di evidenziare come l'Unione blocchi il grano ucraino, imponendo alcune misure commerciali, ma non quello russo. A questo servirà la nuova proposta di Bruxelles, ha poi scandito von der Leyen. Se i leader europei sono pronti ad approvare le istanze dei trattori, le proposte presentate dalla numero uno di Palazzo Berlaymont appaiono agli occhi di Confagricoltura «parziali» e «non all'altezza» di tutelare la stabilità dei mercati e i redditi dei produttori. Il giudizio dell'intero comparto italiano sulle esenzioni dagli obblighi di maggese e di rotazione delle colture è positivo, ma sulla semplificazione degli oneri burocratici e la reciprocità nella politica commerciale - è il richiamo - c'è ancora da fare. E il confronto, a meno di tre mesi da un voto europeo cruciale, è più che mai aperto. L'intenzione presente e futura dell'Italia, nelle parole del vicepremier Antonio Tajani presente al tavolo della giunta di Coldiretti nella capitale belga, è di migliorare «con la nuova Commissione europea tutte le politiche agricole e ambientali».

Bruxelles, dal canto suo, «ha ascoltato attentamente le preoccupazioni degli agricoltori italiani» ed è al lavoro per «garantire» che le nuove misure «siano avvertite con forza» dal settore «e implementate rapidamente». Ma l'accento posto dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, resta sull'occasione «persa» per «avviare una profonda riforma della Pac» e sulle restrizioni da adottare «in tempi rapidi» alle importazioni di grano dalla Federazione Russa«. Una sfida commerciale che anche nelle considerazioni di Coldiretti dovrebbe essere affrontata da Bruxelles facendo »ancora di più in termini di reciprocità« sugli standard da seguire e le importazioni. E dopo il bersagliato Mercosur, in un'atmosfera decisamente tesa, a cadere sotto i colpi delle proteste degli agricoltori francesi rivolte soprattutto ai timori sulle derrate di carne, è stato anche il Ceta. I senatori hanno respinto con 211 voti contrari e 44 favorevoli l'articolo del progetto di legge relativo al trattato - firmato nel 2016 e approvato di misura nel 2019 dall'Assemblée Nationale - alimentando la possibilità che l'accordo sia ora rimesso in discussione in tutta Europa. A oggi sono dieci i Paesi membri che non hanno concluso l'iter di ratifica e solo uno - Cipro - lo ha respinto. Senza però notificare la bocciatura: un mancato passaggio che permette al trattato di continuare ad essere applicato nei Ventisette in via provvisoria.