Rilevazione Istat sui consumi: coinvolte anche famiglie reatine

RIETI - Nelle prossime settimane alcune famiglie del Comune di Rieti parteciperanno all’attività di rilevazione statistica sulle spese, sui viaggi e sulle vacanze delle famiglie condotta dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica.

Le famiglie ricomprese nel campione riceveranno una lettera, firmata dal Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, e un’informativa del Presidente dell’Istat, con la spiegazione dell’attività e informazioni circa le procedure per le interviste che verranno condotte da personale munito di apposito cartellino di riconoscimento.

In considerazione della pandemia in corso, l’Istat ha intrapreso alcune azioni per sopperire alle difficoltà oggettive riscontrate, che sono elencate nel dettaglio sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (al seguente link https://www.istat.it/it/archivio/239854 )

Per qualsiasi chiarimento, le famiglie che riceveranno la lettera firmata dal Sindaco di Rieti possono comunque rivolgersi al Comune di Rieti – Ufficio Statistica – contattando Matilde Cianca al numero 0746287250/0746287254 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.30.

